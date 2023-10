Điều gì làm nên cuộc sống khác biệt của cư dân The Zenpark?

Khoảnh khắc đắt giá giữa vườn Nhật tinh tế



Thư giãn bên chiếc bàn đá nhỏ dưới tán tùng La Hán xanh mướt, Thủy Phương (cư dân tòa R1.01 – The Zenpark, Vinhomes Ocean Park 1) thư thái hướng mắt về phía hồ nước xanh, xa xa là tiếng trẻ nhỏ cười đùa, xen lẫn tiếng chim lích rích. Khoảng thời gian lắng đọng cuối ngày đó được Phương ví như giây phút sống chậm đắt giá, khi được thả lỏng tâm trí, cơ thể để hòa mình vào thiên nhiên sau một ngày dài làm việc.

Vườn Nhật The Zenpark mang lại khoảnh khắc sống chậm đắt giá cho cư dân

Nằm giữa The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội), vườn Nhật nội khu đem đến một không gian đậm chất Nhật thư thái giữa lòng đô thị sôi động sầm uất. Từ sắc đỏ nổi bật của cổng Torii, cây cầu gỗ vắt qua mặt hồ mướt xanh tới đồi tùng La Hán bao quanh chòi nghỉ lục giác hiền hòa… tất cả làm nên một tổng thể đậm chất "Zen", đưa cư dân chạm tới chất thiền đặc trưng của xứ sở Phù Tang.



"Mình rất hay ngồi thiền bên cạnh hồ nước mỗi buổi sáng. Không khí trong lành, nhẹ nhàng đã giúp mình hòa vào thiên nhiên, cảm nhận rõ hương hoa cỏ. Đó là điều mình chưa từng được cảm nhận ở bất kỳ nơi nào khác trước đây" – cư dân Đặng Thu Mai (R1.03) bộc bạch.

Hòa hợp và cảm nhận thiên nhiên mang đến sự cân bằng hiếm có cho cư dân The Zenpark

Tại vườn Nhật The Zenpark, khu sân tập thể thao đã được xây dựng hoàn chỉnh. Chỉ vài bước chân từ trung tâm khu vườn, cư dân sẽ hòa mình vào không gian sôi động của hệ thống sân tennis, bóng rổ, cầu lông. Cách đó không xa là khu vui chơi trẻ em – nơi luôn rộn rã tiếng cười. Với chất sống đáng mơ ước ấy, The Zenpark được đánh giá là nơi mang tới sự hài hòa, cân bằng mà hiếm dự án nào có được.



Chất sống năng động thời thượng chỉ có tại "thành phố điểm đến" Ocean City

Bên cạnh chất Zen đặc trưng, cư dân tại The Zenpark còn được tận hưởng một không gian sống đa sắc màu của "thành phố điểm đến" Ocean City. Kế bên The Zenpark là tổ hợp 5 tầng hiện đại với 4 tầng để xe trong nhà, tầng 5 được đầu tư hồ bơi bốn mùa "mui trần" mái kính, khu vui chơi trẻ em giúp cư dân tự do thư giãn, tận hưởng cuộc sống.

Chỉ vài bước chân, nhịp sống thời thượng trong tầm tay cư dân The Zenpark

Phía bên đường là dãy shop thương mại dịch vụ sầm uất, với đầy đủ các dịch vụ từ cà phê, siêu thị tới cửa hàng tiện ích, cửa hiệu, nhà hàng sang trọng đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của chủ nhân The Zenpark chỉ trong vài bước chân.



Với vị trí tọa lạc ngay trên mặt đường Lý Thánh Tông - một trong những lối vào cửa ngõ của "thành phố điểm đến" Ocean City, The Zenpark mang đến cho cư dân nhiều lựa chọn trải nghiệm vui chơi, giải trí hấp dẫn. "Cuối tuần các con tôi thích đi biển, mê trò chơi cả nhà lại lên xe VinBus sang "quận 2" hay "quận 3" chơi công viên nước, công viên sóng. Nếu không tắm biển thì cũng có vô số lựa chọn đi cà phê, tiệc BBQ, lễ hội, thậm chí là đi xem "farm thú" mới mở ngay sau sân VinUni…", anh Trọng Khôi chia sẻ sau khi chuyển về The Zenpark sống được gần 3 tháng.

Vô số điểm đến tại Ocean City để cư dân The Zenpark trải nghiệm, khám phá

Tổng hòa của những mảnh ghép giá trị ấy, The Zenpark mang đến chất sống an nhiên, cân bằng nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi, đủ đầy, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống của cư dân hiện đại.