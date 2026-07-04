Khi tỷ phú cũng bị loại

Trong thế giới của những câu lạc bộ dành cho giới siêu giàu, tiền thường là tấm vé vạn năng. Nhưng ở R360, mạng lưới kín tiếng dành cho giới centimillionaire (những người sở hữu từ 100 triệu USD trở lên) tại Mỹ, tiền chỉ giúp ứng viên bước được đến cửa.

Hai nhân vật thuộc "câu lạc bộ ba dấu phẩy", cách gọi vui dành cho các tỷ phú, từng được đề cử vào R360. Cả hai đều không qua nổi vòng xét duyệt của hội đồng thành viên.

Charles Garcia, đồng sáng lập kiêm managing partner của R360, kể lại rằng một người bị loại vì có ý định lợi dụng câu lạc bộ để phục vụ việc kinh doanh riêng, người còn lại không muốn đưa gia đình tham gia cùng. "Tôi đã hứng không ít chỉ trích vì quyết định đó", ông thừa nhận.

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng đó chính xác là cách R360 vận hành. Câu lạc bộ đã từ chối hơn 40 ứng viên đủ điều kiện tài chính kể từ khi thành lập. Garcia giải thích: "Các nhóm khác chỉ chăm chăm thu phí thường niên. Ai đạt yêu cầu tối thiểu và chịu ký séc là họ nhận. Chúng tôi không làm vậy". Những người bị loại thường là những người coi câu lạc bộ như một nguồn tìm kiếm cơ hội đầu tư thay vì tìm kiếm sự thấu hiểu.

Tấm vé 180.000 USD và hàng rào xét duyệt nhiều lớp

Điều kiện đầu tiên để được cân nhắc: Tài sản ròng tối thiểu 100 triệu USD. Ước tính chỉ khoảng 20.000 gia đình Mỹ đạt ngưỡng này.

Vượt qua vòng ấy, ứng viên cần sẵn sàng đóng trước 180.000 USD cho gói thành viên bắt buộc kéo dài 3 năm, không có lựa chọn đóng theo năm, không có gói dùng thử.

Nhưng tiền chưa phải phần khó nhất.

Ở R360, không tồn tại khái niệm "nộp đơn xin vào". Cánh cửa duy nhất là được hai thành viên hiện tại đứng ra giới thiệu, nghĩa là trước khi nghĩ đến chuyện gia nhập, ứng viên đã phải quen thân với ít nhất hai người trong nhóm hơn 100 gia đình kín tiếng nhất nước Mỹ. Có người bảo lãnh rồi, ứng viên tiếp tục trải qua kiểm tra lý lịch, xác minh qua các thư giới thiệu, rồi bước vào một loạt cuộc phỏng vấn được xây dựng dựa trên bộ hồ sơ dày 25 trang mổ xẻ động cơ gia nhập và mục tiêu tài chính của chính họ.

Vượt qua tất cả, hồ sơ vẫn chưa chắc được duyệt.

Chặng cuối cùng là hội đồng xét duyệt gồm toàn thành viên hiện tại, những người không quan tâm ứng viên giàu cỡ nào mà chỉ muốn trả lời một câu hỏi, người này có thực sự cùng hệ giá trị hay không. Đây chính là vòng đã đánh trượt hai tỷ phú. Ai bị nghi ngờ coi câu lạc bộ như một kênh săn deal đầu tư thay vì nơi tìm kiếm sự thấu hiểu gần như chắc chắn bị loại.

Sự khắt khe ấy được bảo chứng bằng con số, số lượng thành viên bị khóa cứng ở 500 suất tại Mỹ và 500 suất cho phần còn lại của thế giới. Với R360, danh sách chờ không phải hàng dài người xếp hàng, mà là hàng dài người thậm chí chưa đủ điều kiện để xếp hàng.

Hiện câu lạc bộ có hơn 100 thành viên, mỗi người đứng đầu một khối tài sản gia đình trị giá trung bình 400 triệu USD.

Nếu bạn tò mò bên trong R360 có gì mà mọi người phải nỗ lực vào như vậy. Thì câu trả lời nằm ở những thứ tiền không tự mua được. Món quà chào mừng dành cho thành viên mới là một cuốn tiểu sử cá nhân dày 200 trang, do người chấp bút riêng thực hiện. Kèm theo đó là bảo hiểm an ninh mạng và tư cách thành viên của Global Guardian, dịch vụ ứng cứu khẩn cấp cao cấp toàn cầu.

Thành viên có thể bỏ hẳn công ty du lịch quen thuộc để tham gia lịch trình do R360 tổ chức: Các chuyến đi tới Morocco, Tây Ban Nha và đảo riêng Necker Island của tỷ phú Richard Branson, nơi câu lạc bộ từng tổ chức một kỳ retreat. Học tập cũng là một đặc quyền các thành viên được tiếp cận chuyên gia tại những đại học hàng đầu, với chương trình riêng đang được xây dựng cùng Trường Y Harvard, Trường Y Stanford, Trường Kinh doanh Columbia và Học viện Quân sự West Point. Chính tại West Point, các thành viên từng tụ họp để học những bài học về nghệ thuật lãnh đạo.

Mỗi thành viên gia nhập một vòng tròn 15 người, có một "Chair" giàu kinh nghiệm dẫn dắt, đóng vai trò như ban cố vấn cho cả gia đình.

Điểm khác biệt lớn nhất của R360 so với phần lớn mạng lưới dành cho giới giàu là thứ họ cấm. Câu lạc bộ tự mô tả là một "không gian không chào mời", nơi thành viên không bao giờ bị pitch hay bị bán bất cứ thứ gì.

Muốn giới thiệu một cơ hội đầu tư cho các thành viên khác, con đường không hề đơn giản. Thương vụ trước tiên phải qua một ủy ban 4 người, được rà soát dựa trên khoảng 100 tiêu chí khác nhau. Sau đó, một công ty nghiên cứu độc lập bên ngoài tiến hành thẩm định vận hành và tài chính. Chỉ khi vượt qua tất cả, thành viên đề xuất mới được tổ chức buổi trình bày.

Thay vì tiền, thứ được trao đổi ở đây là trải nghiệm sống. Triết lý của R360 xoay quanh 6 loại vốn, viết tắt là FISHES: Tài chính, trí tuệ, tinh thần, con người, cảm xúc và xã hội. Hội đồng xét duyệt tìm kiếm những ứng viên chia sẻ các giá trị chung: danh dự, bản lĩnh khởi nghiệp, sự xuất sắc, tò mò, niềm vui và tinh thần hào phóng.

Vì sao người có 100 triệu USD vẫn cần một câu lạc bộ

Bobby Castro, một trong những thành viên sáng lập, là minh chứng sống cho câu hỏi này. Cùng vợ là Sofia, cả hai bỏ học từ cấp trung học nhưng đã biến khoản đầu tư 25.000 USD thành một đế chế kinh doanh. Công ty Bankers Health Group họ lập năm 2001 được bán với giá 1 tỷ USD chỉ sau 18 năm. Vậy mà người đàn ông sở hữu khối tài sản 450 triệu USD cùng vợ này lại tự nhận: "Tôi từng là một trong những con ma cà rồng ấy. Tôi không sống vì cuộc đời".

Castro từng tham gia Tiger 21, mạng lưới gần 1.000 thành viên với ngưỡng tài sản 10 triệu USD, nhưng rời đi vì cảm thấy nơi đó là một "hội chào hàng" khiến ông "lạc lối trong cuộc chơi tiền bạc".

Michael Cole, đồng sáng lập R360 và là cựu CEO của Cresset Asset Management, lý giải: "Sự giàu có ở mức 100 triệu USD trở lên có thể rất cô độc. Đây là những người đã tạo ra khối tài sản phi thường, và rất khó để họ tìm được người đồng cảm, hiểu những gì mình đang trải qua". Câu lạc bộ thậm chí tổ chức riêng một kỳ retreat 2 ngày tại Miami cho hơn chục người thuộc thế hệ thứ hai của các gia đình siêu giàu, để họ chia sẻ trải nghiệm lớn lên giữa khối tài sản khổng lồ. Đây là bài toán sống còn khi chỉ 30% doanh nghiệp gia đình tồn tại được đến thế hệ thứ hai, thường do đổ vỡ niềm tin, thiếu chuẩn bị và lệch pha giá trị.

R360 ra đời từ chính sự bất mãn với các mô hình cũ. Charles Garcia từng là một trong những "chair" thành công nhất của Tiger 21 trước khi bắt tay cùng Michael Cole lập ra R360 vào năm 2021. Nhóm 48 thành viên sáng lập mỗi người góp 350.000 USD để thành lập câu lạc bộ dưới dạng công ty hợp danh hữu hạn, đổi lại quyền ở lại trọn đời.

Ở một thế giới mà hàng hiệu, du thuyền hay chuyên cơ đều có thể mua bằng tiền, thứ xa xỉ cuối cùng hóa ra lại là một căn phòng nơi không ai muốn bán cho bạn thứ gì, và nơi tấm séc 180.000 USD vẫn có thể bị trả lại kèm một lời từ chối lịch sự.