Phạm Nhật Quân Anh (giữa), con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast. Ảnh: VIC

Theo Quyết định công bố ngày 25/5, VinFast quyết định bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast. Quyết định này nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới của VinFast. Theo đó, ông Phạm Nhật Quân Anh đảm nhiệm vị trí cao nhất của HĐQT VinFast từ ngày 23/5, thay thế bà Lê Thị Thu Thủy.

Theo Quyết định của VinFast, bà Lê Thị Thu Thủy sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT để tập trung cho các mục tiêu quan trọng của Tập đoàn Vingroup - cổ đông lớn của VinFast, nơi bà đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực. Ông đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên quy mô toàn cầu của VinFast.

Với vai trò mới, ông Phạm Nhật Quân Anh chia sẻ: “Tôi rất vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT VinFast. Trong những năm qua, VinFast đã thành công xây dựng nền tảng phát triển vững chắc và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các ưu tiên chiến lược dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực vận hành toàn cầu cũng như trải nghiệm khách hàng. Tôi mong muốn đồng hành cùng ban lãnh đạo để đưa VinFast bước sang giai đoạn phát triển mới”.

Trước khi trở thành Chủ tịch VinFast, ông Phạm Nhật Quân Anh từng làm gì?

Ông Phạm Nhật Quân Anh có nhiều năm gắn bó với VinFast. Ảnh: VIC

Ông Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) là Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore (Singapore Management University).

Trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019, ông từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại CTCP Vinpearl. Đây cũng được coi là Đây là giai đoạn con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược.

Đến tháng 2/2019, ông Phạm Nhật Quân Anh gia nhập VinFast. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả các lĩnh vực từ Phát triển xe, Sản xuất tới Kinh doanh, Hậu mãi, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu, Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng, trước khi đảm nhận các vị trí hiện tại.

Ông Phạm Nhật Quân Anh tham gia HĐQT VinFast từ tháng 11/2025. Bên cạnh nắm vai trò lãnh đạo tại VinFast, ông Phạm Nhật Quân Anh còn đang làm Tổng Giám đốc VinMetal, một công ty sản xuất thép thuộc Tập đoàn Vingroup. Tại VinMetal (vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng), ông Phạm Nhật Quân Anh và em trai Phạm Nhật Minh Hoàng, góp 1% vốn điều lệ mỗi người.

Ngoài VinMetal, 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...

VinFast vừa tái cấu trúc mảng sản xuất ở Việt Nam. Ảnh: VinFast

VinFast là hãng xe được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập vào năm 2017. Bốn năm sau đó, VinFast chuyển hẳn sang sản xuất xe điện, đóng cửa mảng ô tô chạy xăng. Trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô trên toàn cầu.

Trong năm 2025, VinFast ghi nhận doanh thu 90.427 tỷ đồng, tăng 139% so với thực hiện năm 2024 và cũng là cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, dưới áp lực chi phí, VinFast đã lỗ ròng 97.000 tỷ đồng.

Ngày 12/5 vừa qua, VinFast đã công bố kế hoạch chuyển nhượng mảng sản xuất cho một nhóm nhà đầu tư khác điều hành, trong đó có tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo đó, VinFast sẽ tập trung vào việc kinh doanh xe, phát triển thương hiệu, nghiên cứu sản phẩm và công nghệ.

Ngay sau đó, Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VinFast chia sẻ: “Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam cơ bản sẽ hết nợ, chỉ còn lại một con số nhỏ”.

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo VinFast cho biết, sau tái cấu trúc, VinFast không chỉ có lãi sớm hơn dự tính mà còn đảm bảo tương lai ổn định, bền vững hơn. Dự kiến, VinFast Việt Nam sẽ có lãi từ năm 2027.

Bà Thái Thị Thanh Hải cho biết, VinFast sẽ tối ưu được về chi phí tài chính, chi phí khấu hao. Điều này đúng như Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã nói trong ĐHĐCĐ trước đây: “Trong tương lai, VinFast không phải là nơi tiêu tiền của của Vingroup mà sẽ là một tài sản mang lại giá trị to lớn cho Vingroup”.