Điều bí ẩn sau nửa năm diễn ra hôn lễ của Midu và chồng thiếu gia

Hồi cuối tháng 6/2024, hôn lễ đậm chất hào môn của Midu và chồng doanh nhân trở thành đề tài bàn tán trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Không chỉ gây choáng vì độ đầu tư, xa hoa về mặt hình thức, đám cưới của Midu và Minh Đạt còn thu hút dàn khách mời sao Việt "không phải dạng vừa".

Tuy nhiên, ngoài những cái tên cực hot của làng giải trí Việt thì một nhân vật thành tâm điểm khi có những biểu hiện bất thường từ khi Midu thông báo kết hôn. Theo đó, trước khi xác nhận lấy thiếu gia Minh Đạt, Midu được "đẩy thuyền", vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với diễn viên Harry Lu. Thậm chí, khi Midu đăng bức ảnh cưới giấu mặt chú rể, netizen cũng liên tục gọi tên Harry Lu. Sau đó, Harry Lu đã lên tiếng cho biết là người bạn đầu tiên được cô dâu gửi thiệp mời, phủ nhận chuyện là chú rể và thể hiện sự nôn nao đến tham dự. Tuy nhiên, xuyên suốt các sự kiện đám cưới tại Đà Lạt, lễ gia tiên, hay hôn lễ tại TP.HCM của Midu và Minh Đạt thì Harry Lu vắng mặt hoàn toàn.

Mối quan hệ của Midu và Harry Lu từng là chủ đề được nhiều người bàn tán khi nữ diễn viên thông báo kết hôn

Trước giờ G đám cưới tại TP.HCM của Midu, Harry Lu mới có động thái đầu tiên là đăng tâm thư thông báo vắng mặt. Nam diễn viên hứa hẹn sẽ có 1 buổi gặp gỡ thân mật cùng vợ chồng bạn thân. Cụ thể, nam diễn viên 4 năm 2 chàng 1 tình yêu chia sẻ: "Dù không thể tham dự đám cưới của Du nhưng mình vẫn chúc bạn mọi điều tốt đẹp. Mong bạn luôn xinh đẹp, gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Sau này mọi thứ ổn định thì mình gặp nhau đi, Du hay chồng Du ai mời Harry ăn gì cũng được". Harry Lu tag tên (gắn thẻ) Midu vào bài viết này, tuy nhiên nữ diễn viên không có động thái đáp lại.

Harry Lu hoàn toàn vắng mặt trong cả 3 lễ cưới, lễ ăn hỏi và tiệc cầu hôn của Midu

Từ thời điểm xảy ra sự việc trên đến nay đã gần 5 tháng, thế nhưng điều bí ẩn là Midu, Harry Lu chưa từng cập nhật bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào liên quan đến buổi ăn uống thân mật để bù đắp trên. Hậu đám cưới, Midu dành thời gian cho công việc song song với cùng chồng đi du lịch khắp nơi. Về phía Harry Lu, anh vẫn duy trì công việc như trước kia. Dễ dàng nhận ra, dạo gần đây Midu và Harry Lu cũng không tương tác với nhau trên mạng. Tổng hợp loạt chi tiết khác lạ này, cư dân mạng càng có cơ sở nghi vấn mối quan hệ giữa đôi bạn Midu - Harry Lu đang có vấn đề.

Gần nửa năm, bữa ăn uống thân mật của Harry Lu và Midu đã đi vào lãng quên

Midu tận hưởng cuộc sống hôn nhân êm đềm, thường xuyên đi du lịch

Năm 2016, Harry Lu và Midu cùng tham gia phim điện ảnh 4 năm 2 chàng 1 tình yêu. Sau khi đóng máy, cả hai vẫn giữ kết nối để duy trì tình bạn. Giai đoạn Harry Lu gặp biến cố tai nạn, Midu liên tục gửi những lời động viên, thăm hỏi và an ủi đến bạn thân. Hồi đầu tháng 5/2024, Midu và chồng thiếu gia tổ chức một buổi tiệc lãng mạn, sang chảnh và riêng tư tại Đà Lạt. Nữ diễn viên tiết lộ mục đích là để Minh Đạt được cầu hôn lần 2 do lần đầu anh khóc quá nhiều, chưa nói được trọn vẹn và lên hình không đẹp. Ngoài ra, cặp đôi cũng tranh thủ làm tiệc độc thân để "quẩy" cùng những người bạn. Midu cho biết tiệc này không có gia đình mà chủ yếu là bạn bè của cô dâu chú rể. Một số sao Việt đã góp mặt như Hoa hậu Mai Phương Thúy, Diễn viên Quốc Trường, Tiko Tiến Công, Jun Vũ, Hải Nam, Kiều Ngân, Tronie, Him Phạm, MC Tùng Leo...

Vào đúng ngày diễn ra tiệc cầu hôn của Midu, Harry Lu cũng đăng status cho biết đang rất hào hứng, dậy từ sớm để chuẩn bị cho một dịp quan trọng. Khi đó, nhiều người cứ ngỡ anh sẽ tham dự lễ cưới Midu nhưng hóa ra vắng mặt, anh bị "team qua đường" bắt gặp xuất hiện tại Quận 7, TP.HCM. Harry Lu cũng không có bất kỳ động thái chúc mừng nào liên quan đến Midu và Minh Đạt.

Sau đó, khi "xả kho" ảnh trong bữa tiệc tại Đà Lạt, Midu khéo lên tiếng về lý do một số bạn bè không dự: "Đây chỉ là một buổi tiệc nhỏ thân mật dành cho bạn bè theo nguyện vọng của chú rể là được cầu hôn mình lần nữa trước sự chứng kiến của mọi người. Mình cám ơn bạn bè đã yêu thương 2 đứa và đến cười và khóc cùng tụi mình cho khoảnh khắc này. Tiếc là tụi mình tổ chức ở xa nên có một số bạn bè không tham gia được, nhưng hẹn mọi người vào tiệc cưới chính thức của tụi mình ở Sài Gòn nha".

Tiệc cầu hôn của Midu hồi tháng 5/2024 không có sự xuất hiện của Harry Lu

Tiếp đến, Midu tổ chức lễ vu quy để thực hiện các nghi thức cưới hỏi truyền thống tại nhà riêng. Cặp đôi phú bà và tổng tài đã thể hiện sự đầu tư khi chi tiền thiết kế áo dài riêng, theo số đo của từng thành viên trong đội bê tráp. Theo nguồn tin của chúng tôi, nữ diễn viên và chồng đặt áo dài cho cả gia đình 2 bên cùng với 29 thành viên đội bê tráp. Harry Lu cũng được may đo riêng một chiếc áo giống với các thành viên nhà trai. Thời điểm đó, rất nhiều cư dân mạng đã "chấm hóng" khoảnh khắc Harry Lu xuất hiện trong dàn nhà trai, hỗ trợ Minh Đạt mang sính lễ đến hỏi cưới Midu.

Thế nhưng, đến ngày vu quy của Midu, netizen "đỏ mắt" tìm kiếm cũng không thấy Harry Lu. Nam diễn viên đã "quay xe" phút chót, không lộ diện và cũng không có bất kỳ lời giải thích công khai nào. Sau đó ít hôm, Harry Lu đăng bài chúc mừng sinh nhật Mlee và tiết lộ đang đi công tác, sẽ về ăn mừng sau. Vắng mặt trong tiệc sinh nhật thì vội vàng giải thích còn bỏ dở bê tráp thì "im hơi lặng tiếng", động thái Harry Lu khiến không ít người khó hiểu.

Harry Lu cũng được may áo dài nhưng cuối cùng không xuất hiện trong dàn bê tráp

Trước đám cưới chính thức 2 tháng, như nhiều cô dâu, Midu gửi một tấm thiệp đến khách mời để "giữ lịch" đến chung vui với vợ chồng cô. Khi đó, Harry Lu còn là một trong những nghệ sĩ hào hứng khoe đã nhận được thiệp đầu tiên. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Gần một thập kỷ làm bạn với nhau, xem nhau như người thân trong gia đình. Harry rất vui khi biết tin Du tìm được hạnh phúc của mình. Harry là một trong những người đầu tiên nhận được thiệp 'save the day' của Midu. Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, chúc mừng Du!". Dù nhận được thông báo hơn cả tháng, đã vắng mặt trong 2 dịp quan trọng trước, thế nhưng đến đám cưới 29/6 của Midu, Harry Lu tiếp tục không xuất hiện vì bận công tác ở Thái Lan. Lần này nam diễn viên đã viết tâm thư giải thích, thế nhưng bị "thánh soi" phát hiện nhớ sai ngày cưới của Midu là 28/6 thay vì 29/6.

Nhiều nghệ sĩ Việt, trong đó có cả Lan Ngọc từ Úc trở về có mặt tại hôn lễ của Midu nhưng Harry Lu mất hút

Mối quan hệ với Harry Lu cũng khiến Midu gặp khủng hoảng trước đám cưới. Nguyên nhân từ việc những người "đẩy thuyền" cho cả hai cảm thấy bị hụt hẫng, thất vọng vì Midu kết hôn với người khác. Thậm chí, 1 số người còn không hài lòng với việc Midu đã xác định lên xe hoa, chụp ảnh cưới nhưng vẫn chụp ảnh thân thiết với Harry Lu.

Trong cuộc trò chuyện trước thềm hôn lễ, Midu thừa nhận trải qua giai đoạn khó khăn vì công khai chuyện cưới xin: "Trước giờ tôi rất ngại chia sẻ chuyện tình cảm, đặc biệt đây là lần đầu tiên tôi đến với hôn nhân - một cột mốc quan trọng trong cuộc đời người con gái, một người nghệ sĩ. Để có thể mở lòng chia sẻ với khán giả về những câu chuyện kết hôn của mình thì cũng là 1 bước ngoặt quan trọng.

Trước giờ tôi là người không công khai chuyện tình cảm nên đến khi quyết định chia sẻ thì mọi người chắc cũng bất ngờ và có thể hơi sốc khi đọc thông tin Midu cưới, Midu cưới ai?... Khi mọi người quá quan tâm những thông tin đó, vô tình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của tôi. Từ trước giờ tôi quen với một cuộc sống khá kín đáo, chưa trải qua cảm giác được quá nhiều người tập trung chú ý vào như vậy".

Midu từng trải qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng vì bị dư luận tấn công

Hiện tại, Midu và chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Phú bà Vbiz được ông xã "tổng tài" yêu thương, cưng chiều. "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi", Midu chia sẻ.