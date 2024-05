Điều 2k6 BẮT BUỘC phải biết: Hướng dẫn đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

Theo quy định, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 bằng hình thức trực tuyến bắt đầu từ ngày 2/5 đến 17h ngày 10/5. Trong khi đó, thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp tại các đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định trong khoảng thời gian như trên. Các đơn vị dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cấp tài khoản, mật khẩu cho thí sinh tự do.

Các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

Để đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến, thí sinh thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thí sinh truy cập vào địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login?ReturnUrl=%2f

Bước 2: Thí sinh đăng nhập bằng số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/định danh cá nhân và mã đăng nhập (mật khẩu) mà điểm tiếp nhận hồ sơ cung cấp hoặc trong mail đã nhận. Sau đó nhập mã xác nhận (là mã Captcha trên màn hình), rồi nhấn vào "Đăng nhập".

Giao diện Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện, thí sinh đang trong thời gian đăng ký thử

Bước 3: Đổi mật khẩu sau khi đăng nhập, màn hình Đổi mã đăng nhập sẽ được hiển thị. Thí sinh cần tiến hành đổi mã đăng nhập mới theo ý muốn của mình để tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Bước 4: Điền thông tin phiếu đăng ký dự thi THPT Sau khi đổi mã đăng nhập xong, thí sinh sẽ vào trang nhập phiếu đăng ký dự thi THPT. Lúc này, thí sinh cần điền đầy đủ thông tin theo các mục có sẵn. Thực hiện điền đầy đủ các thông tin sau:

- Mục ảnh: Là khu vực để tải lên ảnh thẻ, chỉ nhận ảnh có định dạng JPG hoặc JPEG, có kích thước 4 x 6 cm và được chụp không quá 6 tháng kể từ ngày đăng ký dự thi THPT 2024.

- Mục 5 (nơi thường trú): Là nơi để nhập mã tỉnh/thành phố, mã huyện/quận và mã xã/phường. Nếu chưa biết mã, thí sinh có thể nhấp vào biểu tượng "tìm kiếm", sau đó chọn tỉnh/thành phố, huyện (quận) và xã (phường) thường trú của mình và nhấn vào nút "Chọn". Hệ thống sẽ tự động điền mã tương ứng vào các ô ở mục 5.

Ngoài ra, nếu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn, thí sinh cần cho biết thời điểm thường trú ở đó bằng cách điền ngày/tháng/năm vào các ô tương ứng.

- Mục 6 (nơi học THPT hoặc tương đương): Là nơi để nhập mã tỉnh/thành phố và mã trường THPT đã học. Nếu chưa biết mã, hãy nhấp vào biểu tượng "tìm kiếm" ở bên phải, sau đó chọn tỉnh (thành phố) và tên trường THPT và nhấn vào nút "Chọn". Hệ thống sẽ tự động điền mã tỉnh và trường vào các ô tương ứng trên phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

- Mục 24 (đối tượng ưu tiên tuyển sinh): Nếu thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên nào thì bỏ qua mục này. Nếu thuộc một trong các đối tượng ưu tiên như Người dân tộc thiểu số, Công nhân ưu tú, Chiến sĩ thi đua, Thương binh, Bệnh binh,… thì chọn vào đúng mục. Sau đó, hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh cung cấp minh chứng cụ thể để xác minh.

Bước 5: Sau khi hoàn thành tất cả thông tin trên giấy đăng ký dự thi thì nhấn vào nút "Lưu phiếu đăng ký" để hoàn tất.

Sau khi đăng ký thành công, từ ngày 11/5 đến 17/5, Tất cả thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp đăng nhập vào Hệ thống QLT qua địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để kiểm tra thông tin ĐKDT, phản hồi các sai sót và đề xuất duyệt minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có) với đơn vị đăng ký dự thi.