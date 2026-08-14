Chỉ còn bán được 2 vé, 1 phim Việt rời rạp

Đường đua phòng vé Việt đang dần chuyển sang chặng mới khi loạt phim hướng đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bắt đầu được chú ý, đồng nghĩa với việc những tác phẩm đã ra rạp từ tháng 7 ngày càng khó giữ suất chiếu. Trong bối cảnh đó, Quỷ Bắt Hồn đang đứng trước thời điểm khép lại hành trình tại rạp với thành tích bán vé ngày càng ảm đạm.

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Box Office Vietnam, bộ phim đã rơi vào tình trạng chạm đáy phong độ với chỉ 2 vé bán ra trong ngày, đồng thời chỉ còn duy trì 2 suất chiếu mang tính thủ tục và sẽ sớm rời rạp. Thành tích này cho thấy sức hút của tác phẩm gần như đã chạm đáy sau hơn một tháng công chiếu. Tính đến hôm nay 14/8, bộ phim mới bỏ túi hơn 36 tỷ doanh thu và có khả năng chưa đạt đến điểm hoà vốn.

Trước đó, Quỷ Bắt Hồn từng có màn mở đầu khá ổn khi nhanh chóng vượt mốc 20 tỷ đồng sau những ngày đầu ra rạp, thậm chí có thời điểm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng phòng vé. Tuy nhiên, sức nóng không được duy trì lâu. Khi các bom tấn ngoại lần lượt đổ bộ, bộ phim nhanh chóng hụt hơi, lượng vé bán ra giảm mạnh qua từng tuần.

Quỷ Bắt Hồn xoay quanh Hùng (Quang Tuấn), người cha có cuộc sống bình lặng bỗng đảo lộn khi con trai liên tiếp gặp những hiện tượng kỳ lạ, như bị một thế lực vô hình bám theo. Trong hành trình tìm cách cứu con, Hùng buộc phải đối mặt với nghi thức dân gian "bắt hồn" cùng hàng loạt bí mật bị chôn giấu nhiều năm. Khi ranh giới giữa thực và ảo ngày càng mong manh, anh phải lựa chọn giữa việc đối diện quá khứ hay đánh đổi tất cả để bảo vệ gia đình trước lời nguyền mang tên: "Đúng tháng đúng ngày, hồn về theo quỷ."

Một trong những nguyên nhân khiến Quỷ Bắt Hồn không tạo được hiệu ứng truyền miệng mạnh nằm ở kịch bản và cách triển khai câu chuyện. Phim được nhận xét có ý tưởng khá tiềm năng khi kết hợp yếu tố kinh dị, tín ngưỡng dân gian với câu chuyện về tình cha con. Thế nhưng càng về sau, mạch phim càng bị cho là rời rạc, ôm đồm nhiều tuyến nhân vật và bí mật, trong khi phần giải thích lại dài dòng. Cú twist cũng bị nhận xét là chưa đủ bất ngờ khi nhiều chi tiết đã vô tình hé lộ hướng đi của câu chuyện.

Yếu tố kinh dị cũng chưa thực sự thuyết phục. Phim lạm dụng jumpscare, kỹ xảo và tạo hình quỷ chưa đủ chân thực, khiến không ít màn hù dọa trở nên kém hiệu quả. Việc đan xen các mảng hài vào những phân đoạn đáng lẽ cần duy trì không khí căng thẳng cũng khiến cảm xúc của khán giả bị ngắt quãng. Bên cạnh đó, lời thoại và một số cách xử lý tình huống bị nhận xét là chưa tự nhiên.

Quang Tuấn vẫn là nhân tố nổi bật nhất về diễn xuất, đặc biệt ở những phân đoạn Hùng hoảng loạn, giằng co và bất chấp nguy hiểm để bảo vệ con trai. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa có nhiều đất để tạo nên một vai diễn thực sự khác biệt. Hình tượng người đàn ông đối đầu với thế lực siêu nhiên tiếp tục là dạng nhân vật quen thuộc trong sự nghiệp của anh, trong khi tâm lý Hùng được xây dựng khá đơn giản và phần thoại lại thiên về giải thích. Quang Tuấn có thể gánh cảm xúc cho từng cảnh, nhưng khó một mình cứu được một câu chuyện vốn còn nhiều điểm yếu từ khâu kịch bản và cách triển khai.

Quang Tuấn càng thành công với phim kinh dị, anh càng dễ bị đóng khung bởi chính thể loại đã đưa tên tuổi mình lên hàng sao phòng vé. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, nam diễn viên liên tục xuất hiện trong những tác phẩm ăn khách nhưng cũng ngày càng bộc lộ dấu hiệu lặp lại. Từ ánh mắt, biểu cảm đến cách xử lý những trạng thái hoảng loạn, tuyệt vọng, nhiều nhân vật của anh bị nhận xét mang màu sắc tương đồng, tạo cảm giác như đang xem những phiên bản khác nhau của cùng một kiểu vai.

Không thể phủ nhận kinh dị đang là “vùng đất màu mỡ” giúp Quang Tuấn duy trì sức hút thương mại, nhưng lợi thế ấy cũng đang dần trở thành giới hạn. Khi khán giả đã quá quen với công thức một Quang Tuấn hoảng loạn, đau khổ rồi lao vào cuộc chiến với thế lực siêu nhiên, yếu tố bất ngờ trong diễn xuất cũng theo đó bị bào mòn. Phòng vé có thể tiếp tục gọi tên Quang Tuấn, nhưng nếu nam diễn viên không bước ra khỏi vùng an toàn, sức hút từ cái tên này khó duy trì mãi bằng một công thức cũ.