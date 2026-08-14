Diệp Lâm Anh tình tứ bên tình trẻ Kiên Phạm, netizen lại mê mẩn làn da nâu "Tây Tây"

Tại show The Prime của NTK Đỗ Long, Diệp Lâm Anh xuất hiện với diện mạo đầy quyến rũ trong một thiết kế váy ren ôm sát, khoe trọn vóc dáng săn chắc. Đồng hành cùng cô là Kiên Phạm. Cả hai trò chuyện khá tự nhiên, liên tục có những khoảnh khắc cạnh nhau và tương tác tình tứ khiến những người có mặt tại sự kiện không khỏi chú ý.

Nếu những khoảnh khắc bên "tình trẻ" khiến Diệp Lâm Anh được gọi tên trên mạng xã hội thì khi nhìn kỹ, nhiều người lại đặc biệt ấn tượng với làn da nâu của cô. Không chọn kiểu da trắng sáng theo xu hướng quen thuộc, nữ nghệ sĩ duy trì sắc da "nhuộm nâu" khỏe khoắn, kết hợp cùng mái tóc và trang phục gợi cảm, tạo nên tổng thể có phần phóng khoáng, hiện đại.

Một bình luận nhận xét khá thẳng: "Nhìn da nâu nhiều người nhìn dơ dơ nhưng với DLA thì không nha. Đẹp điên, nhìn Tây Tây sao sao á. Nhìn cuốn quá trời". Một số cư dân mạng khác cũng dành lời khen cho ngoại hình của Diệp Lâm Anh: "Đẹp đôi thật", "Bà nội Diệp đẹp vãi chưởng".

Quả thực, làn da nâu không phải kiểu đẹp dễ hợp với tất cả mọi người. Nếu không biết cách phối trang phục, màu tóc và trang điểm, sắc da này đôi khi có thể khiến tổng thể trông xỉn hoặc thiếu sức sống. Nhưng với Diệp Lâm Anh, đây lại trở thành một phần khá đặc trưng trong hình ảnh hiện tại. Đặc biệt khi diện những thiết kế có đường cắt táo bạo, chất liệu ren hoặc các gam màu tương phản, làn da rám nắng càng giúp vẻ ngoài của cô có cảm giác khỏe khoắn và quyến rũ hơn.

Bên cạnh khoảnh khắc tại sự kiện, mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và Kiên Phạm cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm. Trước đó, Kiên Phạm từng đăng tải một đoạn video trên TikTok với dòng chú thích: "Nàng tiên cá này về bờ đi event". Trong clip, cả hai cùng ngồi trên xe và có những khoảnh khắc khá thân mật. Diệp Lâm Anh có lúc chạm nhẹ vào mũi Kiên Phạm, cả hai cũng nắm tay nhau, tạo cảm giác khá tự nhiên và tình cảm.

Điều khiến dân mạng thích thú là trong khi Diệp Lâm Anh tỏ ra khá thoải mái thì Kiên Phạm lại có phần ngượng ngùng, bẽn lẽn. Sự khác biệt này khiến nhiều người cho rằng cặp đôi có một kiểu tương tác khá đáng yêu, khi một người chủ động và tự nhiên hơn còn người kia vẫn có chút lúng túng trước những cử chỉ tình cảm.

@kienpham2121

Phần bình luận dưới đoạn clip cũng chia thành nhiều luồng ý kiến. Có người thích thú với những khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai và cho rằng không cần vội vàng tính chuyện cưới xin: "Đừng giục cưới các bà ơi, yêu đương vẫn là đẹp nhất". Một số người lại nhận xét Kiên Phạm vẫn hơi ngại, nếu chủ động và ga lăng hơn một chút thì cả hai sẽ càng đẹp đôi.

Cũng có bình luận nhận xét ngoại hình của Kiên Phạm mang nét lãng tử, tri thức nhưng khi đứng cạnh Diệp Lâm Anh lại tạo cảm giác có phần chênh lệch về khí chất: "Ông này gương mặt kiểu lãng tử tri thức không hợp với bà Anh, cứ thấy ổng non với bả". Dù vậy, đây vẫn chỉ là cảm nhận của cư dân mạng về hình ảnh của cả hai qua những đoạn clip được chia sẻ.

Còn với Diệp Lâm Anh, điều dễ nhận thấy là cô đang ngày càng thoải mái với hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, khỏe khoắn và có cá tính riêng. Không cần cố gắng đi theo một công thức sắc đẹp nhất định, nữ nghệ sĩ lựa chọn làn da nâu, vóc dáng săn chắc cùng những bộ trang phục tôn đường cong để tạo dấu ấn riêng.

Và có lẽ đó cũng là lý do trong cùng một khung hình, người ta có thể chú ý đến rất nhiều thứ: Từ những cử chỉ tình tứ của Diệp Lâm Anh và Kiên Phạm cho tới cách cô xuất hiện đầy tự tin với làn da nâu khỏe khoắn. Có người thích một Diệp Lâm Anh trắng trẻo, nữ tính của ngày trước, nhưng cũng không ít người lại cho rằng phiên bản hiện tại mới thực sự "cuốn" theo cách rất riêng.