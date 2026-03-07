Diễn viên Việt Hoa cưới

Sáng 6/3, Việt Hoa đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc thử trang phục cưới. “Chúng tôi đã sẵn sàng rồi”, cô viết.

Chia sẻ với Tiền Phong , Việt Hoa cho biết cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi và rước dâu vào ngày 7/3 tại nhà gái ở Yên Bái cũ (nay thuộc Lào Cai). Vào tháng 5, họ dự định tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội.

Việt Hoa và Trọng Trí thử hai mẫu áo dài cho lễ ăn hỏi và rước dâu ngày 7/3.

Trong bộ ảnh thử trang phục, Việt Hoa lựa chọn hai mẫu áo dài mang phong cách truyền thống. Thiết kế áo dài trắng gây ấn tượng với chất liệu ren mỏng, tay áo rộng kết hợp khăn voan dài phủ sau đầu. Phần thân áo được đính hoa nổi và đá nhỏ tinh xảo.

Ở một thiết kế khác, nữ diễn viên diện áo dài đỏ nổi bật với họa tiết thêu và đính kết cầu kỳ. Trong khi đó, Vương Trọng Trí lựa chọn áo dài tông trắng kem đồng điệu với vợ, họa tiết thêu chữ vàng ở phần ngực.

Việt Hoa chia sẻ Vương Trọng Trí luôn là hậu phương vững chắc để cô yên tâm theo đuổi công việc diễn xuất. “Vì anh ấy cùng nghề nên rất thông cảm cho sự bận rộn của tôi. Khi có thời gian, ông xã luôn sẵn sàng đưa đón tôi đi quay phim”, cô nói.

Về Trọng Trí, anh cho biết cả hai đều hiểu đặc thù công việc của diễn viên nên luôn tin tưởng nhau. “Chúng tôi thường xuyên đóng cặp với đồng nghiệp khác giới nhưng không ghen tuông. Điều quan trọng là cả hai học cách thấu hiểu và yêu thương nhau từng ngày”, anh chia sẻ.

Việt Hoa và Vương Trọng Trí từng là bạn học cùng lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau nhiều năm gắn bó, họ quyết định tiến tới hôn nhân và đã đăng ký kết hôn từ năm 2021.

Sinh năm 1996, Việt Hoa được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình như Cô gái nhà người ta , Những ngày không quên , Hương vị tình thân , Anh có phải đàn ông không , Độc đạo hay Gió ngang khoảng trời xanh . Trong khi đó, Vương Trọng Trí cũng tham gia nhiều dự án truyền hình như Dưới bóng cây hạnh phúc , Đừng làm mẹ cáu , Đừng nói khi yêu , Trạm cứu hộ trái tim … Hiện cả hai đều công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.