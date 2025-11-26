Vai diễn của Việt Hoa, Phương Oanh khiến khán giả ức chế

Preview tập cuối phim Gió ngang khoảng trời xanh bất ngờ đổi chiều, đẩy các nhân vật vào tình cảnh éo le. Mỹ Anh (Phương Oanh) nhốt mình trong phòng tối, chìm trong đau khổ, tuyệt vọng. Bên ngoài cánh cửa, Ngân (Việt Hoa) và Lam (Quỳnh Kool) hết lời khuyên giải, cầu xin Mỹ Anh bình tĩnh, ngừng hành hạ bản thân.

Đáp lại, Mỹ Anh thừa nhận cô mệt mỏi khi cố gắng tỏ ra không ổn trước mặt mọi người. “Chị thực sự rất mệt, phải làm trụ cột của con, là con gái mạnh mẽ của bố, chị hiểu chuyện của các em nữa. Chị luôn tỏ ra mình ổn nhưng chị chưa bao giờ ổn”, cô nói trong nước mắt.

Khán giả ức chế vì tập cuối Gió ngang khoảng trời xanh vẫn lồng ghép những tình tiết gây sốc.

Việc Mỹ Anh bị đẩy vào bế tắc ngay trong tập cuối phim khiến khán giả hoang mang. Trước đó, Mỹ Anh từng suy sụp, bế tắc khi phát hiện chồng ngoại tình. Cô rất nhanh chóng đưa ra quyết định ly hôn và thiết lập cuộc sống mới cùng con trai. Việc Mỹ Anh khước từ mọi hy vọng hàn gắn, không tha thứ cho Đăng (Doãn Quốc Đam) hoàn toàn phù hợp tâm lý số đông.

Tuy nhiên, việc tạo thêm tình tiết cô chìm trong đau khổ, nước mắt ở tập cuối là không cần thiết, thậm chí khiến người xem ức chế vì cho rằng đạo diễn cố tình tạo drama.

Diễn biến khác, Ngân đường đột đề nghị Dũng (Đức Hiếu) dừng lại vì cho rằng cả hai có rung động dành cho nhau nhưng chưa phải tình yêu. "Chúng ta chỉ cố hoàn thành deadline hôn nhân của cuộc đời thôi”, Ngân nói.

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả ức chế vì bị Ngân “dội gáo nước lạnh”. Bởi chuyện tình của Dũng - Ngân là điểm sáng, gây tò mò ở những tập gần cuối.

Dũng và Ngân quen biết nhờ sự mai mối của hai mẹ, nhưng cả hai đều có ấn tượng xấu về nhau. Đến sau này, khi có duyên làm cùng quán trà của Mỹ Anh, họ dần hiểu nhau hơn và nảy sinh tình cảm.

Nụ hôn của Việt Hoa và Đức Hiếu gây sốt màn ảnh.

Trong tập 47, Dũng tỏ tình và dành cho Ngân nụ hôn khi cô còn trong trạng thái bối rối. Phân đoạn này thu hút hàng triệu lượt xem, gần 3.000 bình luận. Cái kết viên mãn cho Dũng - Ngân mới là điều khán giả chờ đợi.

“Nếu cái kết như đoạn review này thì thôi không xem tập cuối cho đỡ ức chế. Cảm giác Mỹ Anh hơi lố. Biết là đau, biết là đối phương sai nhưng họ đã quay đầu, làm gì đến mức như vậy”, “Tập hôm qua xem mà thấy ghét Mỹ Anh ghê, cái tôi lớn quá”, “Mất thời gian theo dõi phim từ đầu mà cái kết không chấp nhận nổi”, “Đến tập cuối rồi còn bẻ lái cho Mỹ Anh đau đớn, vật vã như vậy để làm gì? Rất khó hiểu ở nhân vật này”, “Ngân với Dũng mà không đến với nhau, tôi không xem phim của đạo diễn này nữa”, “Đến tập cuối rồi mà xem phim thấy mệt mỏi quá đạo diễn ơi”, “Ngân vẫn là người ham tiền nhỉ, từ chối Dũng thì còn gì hấp dẫn nữa”, “Tưởng cái kết tươi sáng mà như vậy thì thất bại”, “Đạo diễn quay xe nhanh vậy, xem mà ức chế quá”… là một số bình luận của khán giả.