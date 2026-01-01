Diễn viên Tú Oanh, Minh Cúc, Đào Hoàng Yến cùng dàn người mẫu sải bước trên sàn diễn tại Ninh Bình

Tối qua, trong đêm Countdown đón chào năm mới mang tên “Thắp sáng di sản – Khởi vận Hoa Lư” diễn ra tại Ninh Bình, công chúng đã được thưởng lãm bộ sưu tập “Bồng bềnh” của NTK Cao Minh Tiến – màn trình diễn giàu chất thơ, kết nối thời trang với không gian di sản Cố đô.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bảng lảng sương khói của Tràng An và dòng Ngô Đồng ở Tam Cốc – Bích Động, “Bồng bềnh” gợi nên cảm giác hư ảo, nhẹ trôi như những nhịp chèo lướt qua mặt nước. Các thiết kế mở ra một hành trình thị giác, nơi thiên nhiên và kiến trúc tâm linh được chắt lọc, chuyển hóa thành phom dáng thanh thoát nhưng vẫn giữ nét uy nghi.

Ẩn hiện trong từng bộ trang phục là hình ảnh mái đao cong, họa tiết mây cụm, hoa sen quen thuộc của kiến trúc đình chùa cổ. Những đường xếp nếp, bèo nhún layer mềm mại gợi liên tưởng đến dải rêu xanh và sóng nước lững lờ – tạo hiệu ứng chuyển động tinh tế trên sàn diễn ngoài trời giữa không gian di sản.

Về chất liệu, bộ sưu tập ưu tiên các “báu vật” của làng nghề dệt may Việt Nam như gấm, lụa tơ tằm, đũi, tơ sống. Kỹ thuật đính kết thủ công và thêu tay cầu kỳ được xử lý theo tư duy hiện đại, làm nổi bật bề mặt 3D bắt sáng với những đóa sen trắng, nhành cỏ cây và vân mây uốn lượn.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tạo, NTK Cao Minh Tiến cho biết “Bồng bềnh” không chỉ là trang phục, mà là hành trình tâm tưởng đưa người xem trở về với sự tĩnh lặng của Tràng An – nơi thời gian như chậm lại giữa nhịp chèo và tiếng chuông chùa vọng từ vách núi.

Trên sàn diễn, dàn nghệ sĩ và người mẫu mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc: Tú Oanh, Minh Cúc, Đào Hoàng Yến; cùng các người mẫu Nguyễn Hợp, Trần Bảo Châu và Minh Anh. Mỗi bước catwalk như một mảnh ghép hoàn chỉnh cho bản giao hưởng thị giác giữa thời trang và di sản.

Việc trình làng bộ sưu tập đúng thời khắc giao thừa cũng cho thấy tinh thần lao động sáng tạo không ngơi nghỉ của nhà thiết kế – một khởi đầu “bồng bềnh” nhưng đầy nội lực cho hành trình thời trang gắn với văn hóa trong năm mới.