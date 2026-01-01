Cứ đến ngày 1/1 hàng năm, dân tình lại đứng ngồi không yên hóng chờ cặp đôi Dispatch. Tuy nhiên năm nay, netizen đã được phen thất vọng khi Dispatch "lặn sâu", không công bố bất kỳ cặp đôi năm mới nào cả.

Trước đó, cư dân mạng đã bàn tán sôi nổi về khả năng cặp đôi nào được Dispatch nhắm đến trong năm nay. Trong ngày 31/12, 1 bài đăng trên Nate Pann đã thu hút đến hơn 130.000 lượt xem cùng vô số thảo luận: "Một nam thần tượng đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 10 năm đang hẹn hò với một nữ diễn viên xinh đẹp tuyệt trần, người sẽ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình vào năm tới. Họ đã bên nhau khá lâu. Mối quan hệ của họ nghiêm túc đến mức cùng nhau tham dự các sự kiện gia đình. Thậm chí còn có tin đồn họ sẽ sớm kết hôn".

130.000 người xem và thảo luận trong bài viết dự đoán cặp đôi Dispatch 2026. Ảnh: Koreaboo

Nhiều netizen cho rằng những chi tiết này đang ám chỉ nam idol Changsub (BTOB) và nữ diễn viên Lee Joo Bin. Trong phần bình luận, nhiều người nói rằng họ "biết tỏng" mối quan hệ của cặp đôi. Nhưng số khác cho rằng Changsub - Lee Joo Bin có mối quan hệ chưa đủ nghiêm túc và chưa nổi tiếng như những cặp đôi được Dispatch công khai hàng năm.

"Ôi trời, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này, nhưng thật sự là lãng phí quá", "Thành thật mà nói, cả 2 đều không nổi tiếng đến mức 'tin hẹn hò ngày 1/1'", "Rất tiếc cho các fan của Changsub, nhưng Dispatch có lẽ sẽ không buồn đâu, cả hai đều không đủ nổi tiếng", "Đặc biệt là bên nhà gái, độ nhận diện công chúng của cô ấy còn quá thấp, nên đừng lộ ra thì hơn", "Chắc sẽ chẳng có tin đồn hẹn hò nào nhàm chán như thế này đâu, chẳng có chút hưng phấn nào cả", "Cách đây khá lâu rồi, bạn tôi nói đã nhìn thấy 2 người đó hẹn hò ở nhà hàng món Hàn Quốc"... netizen bình luận.

Changsub - Lee Joo Bin bị netizen đưa vào tầm ngắm. Ảnh: Koreaboo

Từ lâu, việc Dispatch tung bằng chứng hẹn hò vào ngày đầu năm mới đã trở thành một "truyền thống" không chính thức của làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ đơn thuần là những lời đồn đoán, Dispatch luôn đi kèm với loạt ảnh bằng chứng "nét căng", từ cảnh đón đưa tại hầm gửi xe, đi dạo công viên đêm muộn đến những món đồ đôi tinh tế. Bên cạnh đó còn có lịch trình chi tiết, trang tin này thường theo chân các ngôi sao trong nhiều tháng để nắm thóp quy luật hẹn hò của họ. Mục tiêu của Dispatch luôn là những ngôi sao hạng S, những cặp đôi mà nếu không có ảnh, chẳng ai dám tin họ đang yêu nhau.

Tuy nhiên cũng có 1 số năm, Dispatch lỡ hẹn với khán giả. Vào đầu năm 2025, trang tin này im ắng bởi Hàn Quốc có quốc tang, người người chìm trong đau buồn vì vụ tai nạn máy bay Jeju Air thảm khốc làm 179 người chết. Năm 2024, trang tin này tập trung đăng bài và tưởng niệm trước cái chết của tài tử Lee Sun Kyun. Vào năm 2022, Dispatch im ắng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 đang nghiêm trọng. Năm 2017, "hung thần" này cũng không khui cặp đôi nào bởi ở thời điểm đó đang diễn ra phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Park Geun Hye.

Dù mang lại thông tin sốt dẻo, Dispatch cũng vấp phải không ít chỉ trích về việc xâm phạm đời tư nghệ sĩ. Các công ty quản lý thường phải trải qua những giờ phút "cân não" để đưa ra thông báo xác nhận hay phủ nhận. Nhưng với sự cởi mở dần của người hâm mộ trong những năm gần đây, việc một cặp đôi được Dispatch khui tin đôi khi lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nếu họ có hình ảnh sạch và sự nghiệp vững chắc.

Khán giả luôn tò mò về cặp đôi đầu năm mới của Dispatch. Ảnh: Dispatch

Nguồn: Koreaboo