Sao nhí Ở Nhà 1 Mình rơi từ đỉnh cao xuống vực thẳm, vực lại cuộc đời nhờ mỹ nhân H'Mông

Hơn ba thập kỷ trôi qua kể từ khi cậu bé Kevin McCallister nghịch ngợm trong bộ phim kinh điển Home Alone (Ở nhà một mình) khiến cả thế giới phải cười nghiêng ngả, Macaulay Culkin - chàng trai từng là biểu tượng của Hollywood nhí - đã trải qua một hành trình cuộc đời đầy kịch tính. Từ đỉnh cao danh vọng với hàng triệu đô la trong túi ở tuổi thiếu niên, đến những năm tháng chìm đắm trong ma túy, rượu chè và bi kịch gia đình, rồi bất ngờ vực dậy nhờ tình yêu với "mỹ nhân H'Mông" Brenda Song. Câu chuyện của Macaulay Culkin không chỉ là bi kịch của một sao nhí mà còn là bài học sâu sắc về sức mạnh của sự kiên cường và tình yêu đích thực, khiến nhiều người phải suy ngẫm về giá trị thực sự của cuộc sống.

Đỉnh cao danh vọng: Cậu bé vàng của Hollywood

Sinh ngày 26/8/1980 tại New York (Mỹ), Macaulay Culkin lớn lên trong một gia đình đông con, với cha là diễn viên sân khấu Christopher "Kit" Culkin và mẹ là Patricia Brentrup. Từ nhỏ, Macaulay Culkin đã bộc lộ tài năng diễn xuất khi tham gia các vở kịch và quảng cáo. Nhưng phải đến năm 1990, vai diễn Kevin McCallister trong Home Alone mới thực sự đưa cậu bé 10 tuổi lên đỉnh cao. Bộ phim trở thành bom tấn Giáng sinh, thu về hơn 476 triệu USD toàn cầu, biến Macaulay Culkin thành ngôi sao nhí được trả cát-sê cao nhất lịch sử lúc bấy giờ - lên đến 4,5 triệu USD cho phần 2 năm 1992.

Macaulay Culkin từng là sao nhí đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Pinterest

Những năm đầu thập niên 1990, Macaulay Culkin là "cậu bé vàng" của Hollywood. Anh tiếp tục tỏa sáng trong các phim như My Girl (1991) bên cạnh Anna Chlumsky, The Good Son (1993) với Elijah Wood, và Richie Rich (1994) - bộ phim cuối cùng trước khi anh quyết định tạm dừng sự nghiệp ở tuổi 14. Với tài sản ước tính 17 triệu USD, Macaulay Culkin trở thành biểu tượng của thành công sớm, nhưng cũng là nạn nhân của áp lực khổng lồ. Cha mẹ anh tranh chấp quyền quản lý tài chính và sự nghiệp, dẫn đến cuộc chiến pháp lý kéo dài, khiến nam diễn viên phải tự giải phóng mình khỏi sự kiểm soát của cha năm 1995.

"Tôi mệt mỏi với ánh đèn sân khấu. Tôi muốn một cuộc sống bình thường", Macaulay Culkin từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn sau này. Hình ảnh cậu bé Macaulay Culkin với nụ cười tinh nghịch, mái tóc vàng óng và những trò quậy phá trong "Home Alone" vẫn in đậm trong ký ức của hàng triệu khán giả, nhưng ít ai biết rằng đằng sau ánh hào quang ấy là những vết nứt đầu tiên của một bi kịch sắp ập đến.

Macaulay Culkin thành triệu phú từ khi chỉ mới 12 tuổi, nhưng cũng kéo theo bi kịch gia đình. Ảnh: Pinterest

Vực thẳm cuộc đời: Ma túy, bi kịch và sự cô lập

Sau khi nghỉ diễn, Macaulay Culkin cố gắng sống như một thiếu niên bình thường: học tại trường tư thục ở Manhattan, kết bạn và tránh xa giới showbiz. Tuy nhiên, những tổn thương từ tuổi thơ - cuộc ly hôn ồn ào của cha mẹ năm 1997, áp lực từ sự nổi tiếng quá sớm - bắt đầu đẩy anh vào vòng xoáy tự hủy hoại. Năm 2004, ở tuổi 24, sao nhí 1 thời bị bắt tại Oklahoma vì tàng trữ ma túy và cần sa, trở thành tiêu đề trên khắp các mặt báo. Hình ảnh chàng trai gầy gò, tóc tai rối bù, mắt thâm quầng khiến công chúng sốc nặng.

Những năm tháng sau đó càng tồi tệ hơn. Macaulay Culkin thừa nhận từng nghiện heroin, oxycodone và các chất kích thích khác, chi tiêu hàng nghìn USD mỗi tháng cho ma túy. Bi kịch cá nhân lên đến đỉnh điểm năm 2008 khi chị gái Dakota Culkin qua đời vì tai nạn xe hơi, khiến anh rơi vào trầm cảm nặng nề. Macaulay Culkin sống cô lập, tránh truyền thông, và thậm chí có tin đồn anh đã chết vì sốc thuốc - điều mà anh phải lên tiếng bác bỏ. "Tôi đã chạm đáy vực thẳm. Ma túy là cách tôi trốn tránh thực tế, nhưng nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn", nam diễn viên tâm sự trong một bài phỏng vấn hiếm hoi năm 2016.

Sao nhí 1 thời trượt dài trong sa ngã. Ảnh: X

Giai đoạn này, Culkin gần như biến mất khỏi làng giải trí. Anh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các vai nhỏ, như trong video ca nhạc của Sonic Youth hay các dự án độc lập. Cuộc sống của anh là chuỗi ngày dài cô đơn, đấu tranh với nghiện ngập và những tổn thương tâm lý từ tuổi thơ bị khai thác. Nhiều người tiếc nuối cho một tài năng bị Hollywood "nuốt chửng", và câu chuyện của Culkin trở thành ví dụ điển hình cho "lời nguyền sao nhí" - những đứa trẻ nổi tiếng sớm nhưng tan vỡ sau đó.

Vực dậy từ tro tàn: Tình yêu với mỹ nhân H'Mông và hành trình làm cha

Nhưng cuộc đời Macaulay Culkin không kết thúc ở vực thẳm. Năm 2017, khi tham gia bộ phim độc lập Changeland của đạo diễn Seth Green, anh gặp Brenda Song - nữ diễn viên gốc H'Mông. Brenda Song nổi tiếng với vai London Tipton trong The Suite Life of Zack & Cody, cũng là một sao nhí nhưng có hành trình êm đềm hơn. Họ nhanh chóng phải lòng nhau, và mối quan hệ này trở thành "liều thuốc cứu mạng" cho Macaulay Culkin.

Diễn viên làm lại cuộc đời sau khi gặp Brenda Song. Ảnh: X

Brenda Song không chỉ là người yêu mà còn là chỗ dựa tinh thần cho Macaulay Culkin. Cô giúp anh vượt qua nghiện ngập, ổn định cuộc sống và tìm lại niềm vui. "Tôi luôn mơ về một gia đình, nhưng nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Brenda nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở tôi và khiến tôi muốn trở nên tốt hơn", Culkin chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên Reddit năm 2025.

Họ có với nhau hai con trai: Dakota (sinh năm 2021, đặt tên theo chị gái quá cố của Culkin) và Carson (sinh năm 2022). Năm 2022, cặp đôi đính hôn, và nam diễn viên thường xuyên khoe cuộc sống hạnh phúc trên mạng xã hội.

Dưới ảnh hưởng của Brenda Song, Macaulay Culkin dần trở lại với sự nghiệp. Năm 2019, Changeland đánh dấu sự tái xuất của anh, dù chỉ là vai phụ. Anh nhận được ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood năm 2023, và gần đây tham gia các dự án như lồng tiếng cho phim hoạt hình hay xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Macaulay Culkin cũng trở thành một người cha tận tụy, áp dụng triết lý nuôi dạy con cái khác hẳn tuổi thơ của mình: luôn khen ngợi và thể hiện sự tự hào. "Tôi hiếm khi nghe cha mẹ nói 'tôi tự hào về con'. Bây giờ, tôi nói điều đó với các con mình mỗi ngày", anh kể trên chương trình Mythical Kitchen năm 2025.

Tình yêu của Brenda Song giúp Macaulay Culkin thay đổi theo chiều hướng tích cực. Ảnh: X

Brenda Song với tính cách mạnh mẽ và tinh thần kiên cường không chỉ cứu Macaulay Culkin mà còn giúp anh chữa lành vết thương quá khứ. Cặp đôi chia sẻ "trauma bond" - sự gắn kết từ những trải nghiệm làm sao nhí, dù hành trình của họ khác nhau. "Anh ấy đã trải qua địa ngục, nhưng anh ấy vẫn đứng dậy. Tôi tự hào về anh ấy", nữ diễn viên từng nói trong cuộc phỏng vấn với People năm 2025.

Hành trình của Macaulay Culkin là minh chứng sống động cho câu nói "sau cơn mưa trời lại sáng". Từ cậu bé nghịch ngợm trên màn ảnh đến người đàn ông từng chìm trong bóng tối, rồi tìm thấy ánh sáng nhờ tình yêu và gia đình, câu chuyện của anh khiến chúng ta suy ngẫm về giá trị thực sự của danh vọng. Hollywood có thể ban phát vinh quang, nhưng cũng dễ dàng cướp đi sự bình yên. Macaulay Culkin đã chọn cách sống chậm lại, ưu tiên hạnh phúc cá nhân thay vì ánh đèn flash. Nhờ vị hôn thê với trái tim ấm áp - anh không chỉ vực dậy mà còn trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Ảnh: X