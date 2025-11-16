Diễn viên Ngọc Ánh xin lỗi

Hôm 31/10, diễn viên Phi Ngọc Ánh cho biết cô bị hành hung dẫn đến chấn thương nặng. Theo lời kể, mâu thuẫn phát sinh từ những xúc phạm và nghi ngờ, khiến cô và chồng cũ xảy ra cãi vã. Sau đó, cô mở livestream cầu cứu và báo công an.

Nửa tháng sau khi xảy ra sự việc, Phi Ngọc Ánh nhận sai, nói xin lỗi vì chuyện không hay của gia đình gây phiền hà, khiến mọi người lo lắng và hoang mang. "Trong cuộc sống không ai mong muốn chuyện không hay xảy ra với mình và chuyện của gia đình bị mang lên làm chủ đề bàn tán. Nhưng trong giây phút đó tôi không suy nghĩ được gì cả nên mọi chuyện mới ra như thế", nữ diễn viên nói. Hiện tại, cô mong cuộc sống ổn định bên các con. Ngọc Ánh đã xóa video cầu cứu trên trang cá nhân.

Phi Ngọc Ánh nhận sai, nói xin lỗi sau vụ livestream cầu cứu cộng đồng mạng.

Nói thêm về tình hình sức khỏe, Phi Ngọc Ánh cho biết cô đã ổn sau ca phẫu thuật, tuy nhiên vẫn còn đau và phải hạn chế vận động. Nữ diễn viên tổn thương ở mũi, có chỗ gồ ghề, không được như xưa.

Trước đó, livestream cầu cứu của Phi Ngọc Ánh hút hơn 100.000 lượt xem. Cô xuất hiện với khuôn mặt đầy máu, bị vỡ xương mũi, gãy răng, mặt sưng khiến cư dân mạng hoang mang. Một số đồng nghiệp cũng an ủi, động viên Ngọc Ánh.

Phi Ngọc Ánh trước ca phẫu thuật.

Nữ diễn viên từng trải qua nhiều biến cố về sức khỏe. Cô phát hiện ung thư tuyến giáp từ năm 2022. Thời điểm mới nhận tin, Phi Ngọc Ánh quyết định giấu gia đình để tự chống chọi. Cô từ chối nhiều dự án phim do sức khỏe không đảm bảo.

Sau thời gian điều trị, mọi chỉ số sức khỏe đạt mức ổn. Ngọc Ánh trở lại đóng phim nhưng thể trạng không được như xưa.

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, là cascadeur lâu năm. Cô từng đóng phim Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Vết dầu loang. Phi Ngọc Ánh từng nhận giải Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á 2018.