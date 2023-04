Diễn viên Lệ Hằng đã bị cơ quan điều tra theo dõi từ lâu

Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) về tội mua bán trái phép các chất ma tuý. Nữ diễn viên khai nhận đã mua 0,696 gram ma túy tổng hợp với giá 500 nghìn đồng từ một người lạ để bán lại cho khách.

Theo cơ quan điều tra, Lệ Hằng không sử dụng ma túy mà tiến hành mua bán nhỏ lẻ để kiếm tiền sinh sống qua ngày. Thời điểm bị bắt quả tang, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh và Lệ Hằng có kết quả âm tính với chất ma túy.

Cũng theo cơ quan điều tra, qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, nữ diễn viên đã được đưa vào tầm ngắm từ lâu khi hoạt động mua bán ma tuý trên địa bàn quận Đống Đa.

Lệ Hằng được cơ quan chức năng theo dõi từ lâu trước khi bị bắt

Lệ Hằng từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nữ diễn viên từng công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995. Lệ Hằng từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình Xin Hãy Tin Em, Những Ngọn Nến Trong Đêm, Cổ Cồn Trắng, Chuyện Phố Phường… Vào năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ.