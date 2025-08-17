Sau khi thông báo đường ai nấy đi với chồng Tây sau 7 năm bên nhau, cuộc sống của diễn viên Lan Phương được khán giả quan tâm. Tối 15/8, cô gây lo lắng khi đăng tải hình ảnh bật khóc, nhập viện với khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Trong bài viết, Lan Phương thừa nhận trong suốt nhiều năm qua cơ thể đã gặp vấn đề khi thường xuyên đau nhức, buồn nôn, huyết áp tụt, lạnh cóng người...

Dưới phần bình luận, đông đảo sao Việt và khán giả đã bày tỏ sự đồng cảm, gửi nhiều lời chúc tới Lan Phương. Nữ diễn viên sinh năm 1983 cũng gấp rút lên tiếng xin lỗi, làm rõ thông tin hình ảnh này là từ 4 tháng trước.

"Xin lỗi Phương quên ghi thêm là ngày chụp bức ảnh này là cuối tháng 4/2025, không phải hiện tại bây giờ đâu ạ. Phương xin lỗi quên chi tiết này làm nhiều người lo lắng tưởng Phương bây giờ đang ở viện", cô cho hay. Trong bài đăng, Lan Phương cũng đã chỉnh sửa thêm thông tin về thời điểm nhập viện để khán giả nắm được thông tin.

Lan Phương gây lo lắng khi chia sẻ hình ảnh bật khóc, gương mặt đau đớn khi nhập viện

Nữ diễn viên sinh năm 1983 sau đó lên tiếng chia sẻ bức hình này được chụp từ tháng 4/2025

Khi chia sẻ câu chuyện hôn nhân, Lan Phương đối mặt với không ít những ý kiến trái chiều từ khán giả. Một netizen còn cho rằng cô đang đóng vai bị hại: "Vợ chồng ky hôn xong cứ đăng kiểu này, làm như là người bị hại không bằng". Nữ diễn viên 8x không né tránh mà trực tiếp lên tiếng phản pháo: "Tôi viết cho những người từng trải qua như tôi mà không thể nói ra chỉ vì những người như bạn đó".

Diễn viên Lan Phương thẳng thắn đáp trả khi bị nói đang đóng vai nạn nhân

Trong bài đăng, Lan Phương tiết lộ trong suốt nhiều năm qua cơ thể đã gặp vấn đề khi thường xuyên đau nhức, buồn nôn, huyết áp tụt, lạnh cóng người... "Cách đây 2 tuần, Phương từng chia sẻ 1 story về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tòa án: 'Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé'.

Không chỉ có ngày hôm đó đâu, nhiều năm qua, Phương từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như: đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng - khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ…", cô cho hay.

Trong suốt nhiều năm qua, Lan Phương thường xuyên bị đau nhức cơ thể, nôn liên tục, choáng váng khi đổi tư thế...

Vào năm 2018, Lan Phương kết hôn với chồng ngoại quốc. Cặp đôi có hai con chung nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ông xã của Lan Phương tên David Duffly, là người Anh, hiện làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng. Sau 7 năm chung sống, diễn viên Lan Phương thông báo cuộc hôn nhân với chồng ngoại quốc đã kết thúc. Cô đã nộp đơn ly hôn đơn phương vào cuối tháng 5 vừa qua.

