Diễn viên hài Hữu Tín hầu tòa

Diễn viên hài Hữu Tín lúc bị bắt quả tang

Ngày 27-4, TAND quận 8 (TPHCM) dự kiến đưa ra xét xử bị can Trần Hữu Tín (sinh năm 1987, tức diễn viên hài Hữu Tín) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, bị can Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 1990, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào ngày 28-4.

Theo cáo trạng, sáng 11-6, Công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư Giai Việt (phường 5, quận 8), phát hiện Hữu Tín, Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Long An), N.T.X.T. (sinh năm 1987, ngụ quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (sinh năm 2004) và T.T.A. (sinh năm 1991, cùng ngụ quận Phú Nhuận) có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Hữu Tín làm việc với công an

Kiểm tra phòng, công an thu giữ đĩa chứa tinh thể màu trắng, túi ni lông chứa nhiều viên nén, thẻ nhựa, máy tính, dàn máy DJ… Công an lập biên bản đưa nhóm này về trụ sở. Qua xét nghiệm, công an phát hiện Hữu Tín, Tâm, Huyền dương tính chất ma túy và những người còn lại âm tính.

Qua điều tra xác định, Hữu Tín và A. có quan hệ như vợ chồng, thuê căn hộ trên để sống. Hữu Tín cho Hoàng Phi ở chung và chia tiền thuê.

Tháng 5-2022, Hoàng Phi cùng bạn đi hát karaoke ở quận 5 và được 1 người đàn ông tên là Endy (chưa rõ lai lịch) bỏ ma túy ra cho mọi người sử dụng. Khi ra về, Phi thấy còn dư nên đem về cất tại phòng ngủ của mình.

Khoảng 21 giờ ngày 10-6, T. đi nước ngoài trở về nên rủ Hữu Tín và A. đi ăn ốc rồi đi nhậu ở nhà hàng quận 1. Sau đó, Hữu Tín rủ thêm Tâm, Huyền đến nhậu chung nhưng chỉ có Tâm tới, còn Huyền hẹn đến nhà Hữu Tín sau.

Đến 2 giờ 11-6, Hữu Tín rủ T. và Tâm về nhà mình nghỉ. Về tới căn hộ, A. và T. vào phòng ngủ. Hữu Tín vào phòng khác lấy ma túy, thuốc lắc ra cùng Tâm sử dụng. Khoảng 1 giờ sau, Hoàng Phi đi làm về biết Hữu Tín, Tâm sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo hưng phấn.

Đến 4 giờ cùng ngày, Huyền vào phòng cùng sử dụng ma tuý. Sau khi sử dụng nhóm này mở nhạc lớn để ngủ. Đến 9 giờ cùng ngày, công an kiểm tra và bắt quả tang nhóm này.

Kết luận điều tra thể hiện, T. và A. ngủ trong phòng khác nên không biết việc Hữu Tín cùng nhóm trên sử dụng ma túy. Đồng thời, chủ căn hộ mà Hữu Tín thuê cũng không biết việc Hữu Tín, Hoàng Phi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.