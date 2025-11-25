Diễn viên 'Gia đình là số một' sau 19 năm: Người qua đời, người từ bỏ nghệ thuật

Gia đình là số một phần đầu tiên được xem là bộ phim sitcom huyền thoại của màn ảnh Hàn Quốc. Phim khắc họa những tình huống vui nhộn, giản dị và chân thực của các thành viên sống chung dưới mái nhà cùng những mối quan hệ xung quanh.

Lên sóng năm 2006, bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt khắp châu Á, trong đó có Việt Nam.

"Gia đình là số một" là phim sitcom kinh điển của màn ảnh Hàn Quốc.

Sau 19 năm, cuộc đời của dàn diễn viên chính trong phim có nhiều thay đổi. Người trở thành ngôi sao đình đám, nhưng cũng có người quyết định chọn rời xa showbiz, tìm cuộc sống bình yên.

"Ông nội" Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91

Đảm nhận vai ông nội khó tính, nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae trở thành "ông nội quốc dân" của màn ảnh Hàn nhờ thành công của Gia đình là số một. Năm 2009, ông tiếp tục tham gia phần 2 của phim, được khán giả đón nhận.

Suốt 19 năm qua, ông vẫn bền bỉ đóng phim, bỏ túi thêm hơn 40 dự án lớn nhỏ, nhiều lần đảm nhận vai chính. Ông được các thế hệ khán giả yêu quý qua vô số vai diễn từ chính kịch, sitcom đến phim cổ trang.

Cuối năm 2024, diễn viên gạo cội xuất hiện nhận Giải Daesang tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2024, trở thành người cao tuổi nhất từng nhận giải này. Vài tháng sau đó, ông phải dừng nhiều hoạt động vì vấn đề sức khỏe.

Tài tử Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91.

Sáng 25/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin nam diễn viên gạo cội qua đời ở tuổi 91. Gia đình đang chuẩn bị hậu sự, tang lễ sẽ được thông báo sau khi hoàn tất.

Những ngày cuối đời, ông vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy tại các trường đại học, truyền lại kinh nghiệm diễn xuất cho lớp diễn viên trẻ.

"Bà nội" Na Moon Hee sự nghiệp vang dội

Tương tự ông Lee Joon Jae, nhờ Gia đình là số một mà bà Na Moon Hee được khán giả ưu ái gọi với cái tên "bà nội quốc dân". Sau bộ phim để đời, nữ nghệ sĩ liên tục có những bước tiến lớn trong sự nghiệp ở tuổi xế chiều.

Ngôi sao sinh năm 1941 liên tục được đóng chính ở hàng loạt các dự án điện ảnh lớn, phủ sóng rộng khắp châu Á như Bố là tất cả, Tiếng Anh là chuyện nhỏ, Công chúa nhỏ của bà, Bà hoàng nói dối..., tất cả vai diễn của bà đều được đánh giá cao về nội dung.

Bà Na Moon Hee vẫn miệt mài làm nghề ở tuổi 83.

Ngoài phim ảnh, diễn viên gạo cội còn hoạt động với tư cách nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Bà đăng tải nhiều clip hài hước, thu hút chục triệu lượt xem. Khán giả để lại nhiều bình luận khen ngôi sao gạo cội trẻ trung hơn so với tuổi thật.

"Con trai cả" Jung Jun Ha tạm dừng nghệ thuật

Đảm nhân vai con trai cả hiền lành và vô tư trong phim Gia đình là số một, Jung Jun Ha nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Thành công của phim cũng giúp anh góp mặt trong chương trình truyền hình nổi tiếng Hangout with Yoo với tư cách thành viên chính. Anh được yêu thích bởi phong cách hài hước, dễ thương.

Jung Jun Ha dừng nghệ thuật để tập trung cho gia đình.

Năm 2012, nam diễn viên kết hôn với một cựu tiếp viên hàng không người Nhật gốc Hàn, kém anh 10 tuổi. Hai người chào đón con đầu lòng một năm sau đó.

Từ khi lập gia đình, Jun Ha dừng đóng phim, không còn hoạt động nghệ thuật. Sau gần 10 năm kết hôn, vợ chồng anh đang có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, con trai ngày một khôn lớn.

"Con dâu" Park Hae Mi hôn nhân lận đận

Một trong những nhân vật nổi bật nhất Gia đình là số một phải kể đến con dâu cả Park Hae Mi. Là người tài giỏi, hiện đại và cực kỳ tự tin, Hae Mi luôn nhận được sự tôn trọng của mọi người trong gia đình vì là trụ cột gia đình.

Sau bộ phim, nữ diễn viên được nhiều khán giả quan tâm. Tuy nhiên những năm sau đó, cô không duy trì được danh tiếng. Dù vẫn chăm chỉ đóng phim, hoạt động trên sân khấu kịch nhưng cô chủ yếu toàn đóng vai phụ, vai khách mời, sự nghiệp không mấy phát triển.

Không chỉ sự nghiệp, đời tư của Park Hae Mi cũng lận đận không kém. Nữ diễn viên từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ đầy ồn ào.

Diện mạo trẻ đẹp của Park Hae Mi ở tuổi 61.

Vượt qua sóng gió, Park Hae Mi ổn định lại tinh thần trở lại với nghệ thuật. Ở tuổi 61, cô theo đuổi phong cách ăn mặc trẻ trung, trang điểm sành điệu. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên muốn thay đổi với mộ diện mạo vui tươi, yêu đời bất chấp tuổi tác để quên đi quá khứ chịu nhiều tổn thương.

"Cháu trai cả" Kim Hye Sung loay hoay với nghề

Trong Gia đình là số một , Kim Hye Sung đảm nhận vai Lee Min Ho - cháu trai lớn trong gia đình. Sau 19 năm, nam diễn viên được nhận xét vẫn trẻ trung với gương mặt "búng ra sữa". Tuy nhiên đây lại là nhược điểm khiến sự nghiệp của anh bị thụt lùi.

Kim Hye Sung có sự nghiệp mờ nhạt.

Việc mang gương mặt học sinh cộng thêm chiều cao khiêm tốn khiến mỹ nam này khó kiếm được vai diễn thích hợp. Nhiều năm qua, số phim mà anh tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, Kim Hye Sung có sự nghiệp khá mờ nhạt.

"Cháu trai út" Jung Il Woo duy trì độ nổi tiếng

Từ sau vai diễn Lee Yoon Ho ở Gia đình là số một, sự nghiệp của Jung Il Woo phát triển không ngừng với nhiều tác phẩm ăn khách như 49 ngày, Mặt trăng ôm mặt trời.

Tuy không thực sự leo được lên hàng sao hạng A nhưng với ngoại hình nổi bật và diễn xuất chuyên nghiệp, Jung Il Woo vẫn liên tục ghi được những dấu ấn đậm nét trong các tác phẩm của mình.

Jung Il Woo vẫn là ngôi sao đình đám xứ Hàn.

Tháng 8/2025, tài tử Hàn Quốc đảm nhận một vai diễn trong phim Mang mẹ đi bỏ, kết hợp cùng Tuấn Trần, Hồng Đào. Phim nhanh chóng gây sốt và vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

"Cô giáo" Seo Min Jung sống an yên tại Mỹ

Vai diễn cô giáo ngốc nghếch và đáng yêu của Gia đình là số một giúp cho diễn viên Seo Min Jung nhận được tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Bộ phim giúp nữ diễn viên sinh năm 1979 nổi tiếng khi được mời tham gia nhiều clip quảng cáo, gameshow, MC ca nhạc.

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô từ bỏ mọi cơ hội để sang Mỹ định cư sau khi kết hôn. Ông xã của cô là một nha sĩ người Mỹ gốc Hàn, hơn nữ diễn viên một tuổi. Cả hai sinh được một con gái vào tháng 7/2008.

Seo Min Jung đang có cuộc sống an yên bên Mỹ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nhiều năm nay, Min Jung trở thành bà nội trợ, sống cuộc sống đơn giản, bình yên bên chồng con.

Trong một show truyền hình, "cô giáo" tiết lộ hai vợ chồng luôn có sự tôn trọng và tận tâm dành cho nửa kia. Dù bận rộn nhưng người chồng vẫn luôn chăm sóc sức khỏe của gia đình rất chu đáo. Thỉnh thoảng, họ cùng nhau về Hàn Quốc nghỉ dưỡng vài tuần.