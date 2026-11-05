Diễn viên gây xôn xao khi tiết lộ góc khuất Ơn Giời Cậu Đây Rồi là ai?

Mới đây, diễn viên Lê Minh Thành bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải dòng trạng thái kể về một trải nghiệm không vui trong quá khứ tại chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Nam diễn viên cho biết từng bị một đàn anh mắng nặng lời ở hậu trường sau khi tham gia tiểu phẩm có khách mời "NKA". Lê Minh Thành cũng tiết lộ từ sau sự việc này, bản thân không còn được biên tập mời trở lại chương trình.

Ngay sau khi chia sẻ được lan truyền, một đoạn video ghi lại phần diễn xuất của Lê Minh Thành ở Ơn Giờ Cậu Đây Rồi trong tập phát sóng tháng 12/2016 cũng được cư dân mạng tìm lại. Câu chuyện khiến nhiều người tò mò về danh tính nam diễn viên, đồng thời ráo riết tìm kiếm thông tin về Lê Minh Thành là ai.

Dòng trạng thái kể chuyện hậu trường gây xôn xao của Lê Minh Thành

Lê Minh Thành là diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Muôn Kiểu Làm Dâu, Làm Rể Mười Xuân, Cây Táo Nở Hoa, Hoa Hồng Cho Sớm Mai... Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng gương mặt điển trai, Lê Minh Thành từng được khán giả ưu ái gọi là "soái ca đến muộn" của màn ảnh Việt. Tuy nhiên, để có được vị trí hiện tại, nam diễn viên đã trải qua quãng thời gian dài chật vật với nghề.

Lê Minh Thành quê ở Bến Tre, đã yêu thích nghệ thuật từ nhỏ và từng có ý định theo học diễn xuất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì nộp hồ sơ trễ, anh không thể thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM như dự định mà chuyển sang học ngành du lịch. Dù vậy, niềm đam mê diễn xuất vẫn thôi thúc Lê Minh Thành tìm kiếm cơ hội. Anh tham gia các lớp học tại sân khấu kịch của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, sau đó tiếp tục trau dồi nghề nghiệp tại sân khấu Hồng Vân.

Lê Minh Thành sở hữu visual sáng, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình

Trước khi được biết đến rộng rãi, Lê Minh Thành từng thử sức ở nhiều cuộc thi như Phái Mạnh Việt năm 2016, Gương Mặt Điện Ảnh năm 2017. Lê Minh Thành cũng bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, thậm chí làm diễn viên quần chúng để tích lũy kinh nghiệm. Có thời điểm, nam diễn viên phải chờ đợi từ sáng sớm đến đêm khuya chỉ để xuất hiện trong một cảnh quay ngắn, nhận mức cát xê khoảng 150.000 đồng.

Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, Lê Minh Thành kể: "Có lần tôi được gọi đi đóng phim, họ hẹn từ 4 giờ sáng và tôi đến đợi từ 4 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Sau đó vô quay được một cảnh duy nhất là xong, cát sê 150.000 đồng. Tôi còn đi học ở các sân khấu kịch, rồi quen biết các anh chị, xin đi làm tài xế, trợ lý cho anh chị. Phải 8, 9 năm sau tôi mới được mọi người biết đến".

Không chỉ chật vật với nghề, những năm đầu lập nghiệp tại TP.HCM của Lê Minh Thành còn gắn với nhiều công việc mưu sinh khác nhau. Anh từng làm giữ xe, phục vụ bàn, tiếp thị, bán trà sữa và rót bia để trang trải cuộc sống. Nam diễn viên cũng từng kể về biến cố kinh tế của gia đình khi anh còn học lớp 8. Từ một gia đình có điều kiện, nhà anh rơi vào cảnh khó khăn sau khi đàn heo nuôi bị chết hàng loạt, chủ nợ tìm đến tận nhà. Những trải nghiệm ấy phần nào trở thành vốn sống để anh trưởng thành hơn trong cuộc sống lẫn diễn xuất.

Lê Minh Thành có thời gian chật vật với nghề

Sau nhiều năm hoạt động, Lê Minh Thành vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất và xuất hiện trong các chương trình, dự án truyền hình. Hiện tại, ngoài công việc nghệ thuật, Lê Minh Thành từng chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau nhiều năm tự lập. Nam diễn viên đã mua được căn hộ tại TP.HCM. Anh còn kinh doanh quán cà phê và có một công ty du lịch nhỏ. Từ chàng trai từng phải làm nhiều công việc để theo đuổi đam mê, Lê Minh Thành dần có cuộc sống ổn định hơn nhờ nỗ lực bền bỉ.

Lê Minh Thành vẫn bền bỉ với công việc diễn xuất

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lê Minh Thành còn kinh doanh riêng

Ảnh: FBNV