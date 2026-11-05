Con gái Puka bất ngờ òa khóc trong ảnh kỷ niệm 3 năm ngày cưới của ba mẹ

Mới đây, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã chụp một bộ ảnh kỷ niệm 3 năm ngày cưới bên con gái nhỏ.

Cả gia đình không trang điểm, ăn diện quá cầu kỳ nhưng vẫn ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc sau 3 năm về chung một nhà. Gin Tuấn Kiệt bộc bạch: "Sau 3 năm có thêm 1 cục để cưng để chiều".

Trong loạt ảnh mừng kỷ niệm ngày cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt, dân mạng bất ngờ khi thấy bé Anya òa khóc khi chụp ảnh cùng bố mẹ. Puka viết: "Rồi mắc gì kỉ niệm ngày cưới của tôi, bà kia cả khóc".

Bé Anya òa khóc khí chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới cùng ba mẹ.

Nhiều dân mạng đã trêu đùa cô bé khóc vì giận ba mẹ không cho con đi ăn cưới. Trong khi đó, một số khác nói cô bé khóc vì không thích chụp ảnh với mẹ.

"Chắc giận vụ đám cưới ba mẹ sao không cho con đi", một người dùng viết.

"Rồi 2 vợ chồng làm gì nhỏ khóc rồi trời???", một người bình luận.

Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà vào tháng 11/2023 sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng.

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt nâng ly kỷ niệm 3 năm ngày cưới.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 16/11/2023 với nhiều buổi tiệc được tổ chức tại các địa điểm khác nhau, bao gồm Cam Ranh, TP.HCM và quê nhà Đồng Tháp của Puka.

Hôn lễ thu hút sự quan tâm lớn của công chúng khi có sự góp mặt của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn, cả hai tiếp tục đón nhận tin vui khi chào đón con gái đầu lòng vào đúng ngày Valentine 14/2/2025.

Gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt mừng sinh nhật tuổi 37 của Puka.

Tuy nhiên, phải đến tối 5/5/2025, Gin Tuấn Kiệt mới chính thức thông báo tin vui này đến người hâm mộ, khiến nhiều khán giả bất ngờ và gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ.

Trong hành trình làm cha mẹ, Gin Tuấn Kiệt luôn đồng hành cùng vợ từ lúc mang thai đến khi sinh nở, dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho hai mẹ con.

Cả hai cũng chủ động sắp xếp, giảm bớt công việc nghệ thuật để có thêm thời gian chăm sóc con gái trong những năm tháng đầu đời. Đặc biệt, Puka và Gin Tuấn Kiệt khá kín đáo trong việc chia sẻ hình ảnh con, từng hạn chế để lộ diện mạo của bé nhằm bảo vệ sự riêng tư.

Vẻ ngoài dễ thương của bé Anya.

Đến tháng 3/2026, nhân dịp con gái tròn một tuổi, cặp đôi mới dần cởi mở hơn khi công khai hình ảnh đáng yêu của bé. Puka từng nhiều lần hài hước "bóc phốt" và ngậm ngùi thừa nhận mình hoàn toàn "ra rìa" vì con gái Anya cực kỳ mê và quấn ba Gin Tuấn Kiệt.

Puka tiết lộ bé Anya cực kỳ quấn bố Gin Tuấn Kiệt.

Từ một cặp đôi từng giữ kín chuyện tình cảm, Puka và Gin Tuấn Kiệt hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cùng nhau vun đắp tổ ấm và tận hưởng hành trình chăm sóc, nuôi dạy con gái đầu lòng.



