Mới đây, diễn viên Lê Minh Thành bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết dài trên trang Facebook cá nhân, chia sẻ về những trải nghiệm không vui trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Đáng chú ý, nam diễn viên nhắc đến một đàn anh trong nghề, đồng thời cho rằng cách đối xử của người này từng khiến anh gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong bài đăng, Lê Minh Thành đề cập đến nhân vật mang tên "Yết Kiêu" và kể lại một sự việc xảy ra khi anh tham gia chương trình truyền hình. Theo lời nam diễn viên, khi chưa biết phải thể hiện vai diễn như thế nào, anh đã chủ động tìm gặp đàn anh để xin hướng dẫn. Tuy nhiên, cuộc trao đổi không mang lại kết quả như mong đợi và sau đó anh còn phải chịu những lời mắng chửi ở hậu trường.

Lê Minh Thành kể chuyện bị đàn anh mắng chửi, cho rằng sự nghiệp từng bị ảnh hưởng

Cụ thể, Lê Minh Thành cho biết anh từng trực tiếp hỏi đàn anh: "Em phải diễn như thế nào?". Sau khi nhận được câu trả lời, nam diễn viên quyết định thể hiện nhân vật theo cách hiểu của bản thân, nhưng kết quả lại khiến anh gặp phải phản ứng gay gắt từ người đi trước.

Lê Minh Thành viết rằng mình đã bị mắng đến mức "không còn gì trong hậu trường", đồng thời nhấn mạnh bằng dòng chữ in hoa: "TỪ ĐÓ BIÊN TẬP KHÔNG AI MỜI TUI!".

Đây cũng là chi tiết gây chú ý trong toàn bộ bài đăng, bởi nam diễn viên không chỉ nhắc lại một mâu thuẫn khi làm việc mà còn cho rằng sự việc đã để lại hậu quả đối với con đường nghề nghiệp của mình. Anh tiếp tục viết: "Không mượn gió bẻ măng nhưng anh giúp tui khó khăn hơn trong sự nghiệp diễn xuất!".

Đáng chú ý, Lê Minh Thành còn lý giải vì sao bản thân không lên tiếng ngay tại thời điểm xảy ra sự việc. Theo nam diễn viên, anh từng lựa chọn im lặng vì lo ngại việc phản ứng trước một người có vị thế trong nghề sẽ ảnh hưởng đến những cơ hội làm việc sau này.

"Anh nói tui hèn thì tui chịu chớ lúc đó tui lên tiếng thì không bao giờ có Lê Minh Thành lúc này", nam diễn viên bày tỏ.

Qua những chia sẻ này, có thể thấy Lê Minh Thành muốn nhấn mạnh áp lực mà một diễn viên trẻ có thể cảm nhận khi xảy ra bất đồng với người đi trước. Đối với anh, việc lên tiếng vào thời điểm đó được nhìn nhận là một quyết định có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, vì thế nam diễn viên đã chọn cách chịu đựng.

Tuy nhiên, đây mới là những thông tin và nhận định được Lê Minh Thành đưa ra từ góc nhìn cá nhân. Chưa có đủ cơ sở để xác nhận mối liên hệ giữa sự việc anh kể và những thay đổi trong cơ hội làm việc sau đó.

Bài đăng gây chú ý, thực hư câu chuyện vẫn cần được làm rõ

Không chỉ nhắc đến những trải nghiệm trong quá khứ, Lê Minh Thành còn sử dụng những lời lẽ khá gay gắt khi đề cập đến người đàn anh. Nam diễn viên cho rằng việc lên tiếng ở thời điểm hiện tại khác với hoàn cảnh trước đây, khi tiếng nói của anh có thể chưa được lắng nghe.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, chia sẻ của Lê Minh Thành đã nhận hơn 26.000 lượt tương tác và hàng nghìn bình luận.

Bên dưới bài viết, nam diễn viên cũng để lại bình luận đề cập đến một sự việc mới liên quan tới người anh đang nhắc đến. Tuy nhiên, các chi tiết trong bình luận chưa đủ rõ để xác định toàn bộ diễn biến.

Việc một diễn viên công khai kể lại trải nghiệm tiêu cực với đồng nghiệp, đặc biệt là người có thâm niên trong nghề, dễ làm dấy lên những câu hỏi về cách ứng xử và môi trường làm việc phía sau sân khấu. Dẫu vậy, giữa những lời kể mang tính cá nhân và việc xác định trách nhiệm của những người liên quan vẫn cần có sự phân biệt rõ ràng.

Hiện những thông tin Lê Minh Thành chia sẻ vẫn là cáo buộc một chiều. Danh tính người bị nhắc đến và các tình tiết liên quan cần được xác minh thêm trước khi đưa ra kết luận.