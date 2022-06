Diễn viên đóng Ngọc Hoàng quá thần thái nên bị in ảnh trên tiền âm phủ khiến netizen "dở khóc dở cười"

Nhắc tới bộ phim Tây Du Ký, nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X - 9X chắc chắn sẽ không thể nào quên được vai diễn Ngọc Hoàng mang trong mình "quyền sinh quyền sát", nhưng lại luôn bị Tôn Ngộ Không réo gọi mỗi khi cần người phân xử.

Ngọc Hoàng Vương Vệ Quốc

Nam diễn viên có khí chất hơn người nên chỉ cần khoác thêm bộ trang phục là đã ra dáng vị Ngọc Đế cai quản thiên đình

Vai diễn này tuy rất phụ nhưng lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả, đặc biệt là các fan nhí. Thậm chí, vai diễn Ngọc Hoàng Đại Đế của nam diễn viên Vương Vệ Quốc trong phần 2 của Tây Du Ký còn được khán giả xưng tụng là "Ngọc Hoàng đẹp trai nhất màn ảnh".

Vai diễn này thành công đến nỗi một loạt cơ sở sản xuất kinh doanh đã in cả hình tượng Ngọc Hoàng của ông lên… tiền âm phủ. Trong một lần về quê cúng bái tổ tiên, vị "Ngọc Hoàng" đã phát hiện ra chuyện dở khóc dở cười này.

Tờ tiền vàng mã mô phỏng hình ảnh của nam diễn viên Vương Vệ Quốc khi đóng vai Ngọc Hoàng

Tuy nhiên, việc bị in mặt lên vàng mã dù sao cũng chẳng phải là chuyện may mắn gì, thế nên nam diễn viên từng muốn kiện người đã làm ra tờ tiền này để đòi lại danh dự và hình ảnh. Tuy nhiên do tờ tiền đã được lưu hành quá rộng rãi, nên việc tìm kiếm chẳng khác nào "mò kim đáy biển", ông đành phải từ bỏ chuyện này.

Vương Vệ Quốc vẫn đẹp lão ở độ tuổi ngoài 69

Hiện tại, nghệ sĩ Vương Vệ Quốc đã ở độ tuổi 66. Ông vẫn rất khoẻ mạnh và minh mẫn, tuy nhiên không còn làm việc trong làng giải trí hay nghệ thuật.

Một số bình luận của netizen về chuyện này:

- Đúng là trên tiền âm phủ có in hình bác ấy thật, hồi nhỏ tôi nhặt được một tờ tiền như thế, giữ như vàng, kẹp ở trong quyển sách ngữ văn để làm bookmark, sau đó bố mẹ phát hiện, mắng tôi một trận to đầu rồi bắt tôi ném đi. Lúc đó tôi còn không nỡ cơ.

- Ngày xưa có nhiều tranh vẽ, tượng,... các thứ đều là mô phỏng theo dáng vẻ của các diễn viên trong phim, vì giống quá mà!

- Nữ diễn viên Tả Đại Phân thủ vai Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký cũng từng hoang mang khi ảnh trong phim của bà được người dân đem lên làm ảnh thờ ở miếu Quan Âm. Có thể đủ thấy được sự ảnh hưởng và kinh điển đến mức nào.

- Căn bản là nhìn từ gương mặt đến thần thái, có cái uy nghi, sâm nghiêm cần có ở một vị Ngọc Hoàng.

- Như Bồ Tát với Phật tổ ấy, người ta cũng lấy in ảnh hay đúc tượng y hệt để thờ.

- Đáng lẽ phải in hình diêm vương chứ! Âm phủ xài tiền thiên đình à?

- Ai biểu chú thần thái quá làm chi. Diễn viên hợp vai quá xong bị người ta bê ra ngoài đời không biết nên vui hay buồn.

