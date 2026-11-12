Diễn viên đình đám từng là "mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh", 28 tuổi đột ngột giải nghệ, U60 sống một mình với gia tài bạc tỷ

Trương Mẫn từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990. Tuy nhiên, đúng thời điểm nổi tiếng, nữ diễn viên bất ngờ rời làng giải trí để chuyển hướng kinh doanh. Ở tuổi trung niên, cô hiện có cuộc sống kín tiếng và được cho là sở hữu khối tài sản đáng kể.

Được phát hiện từ năm 18 tuổi, nhanh chóng trở thành mỹ nhân màn ảnh

Trương Mẫn sinh năm 1968 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp trung học, cô lọt vào mắt xanh của vợ chồng ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường. Năm 18 tuổi, nữ diễn viên bắt đầu bước chân vào ngành giải trí, mở ra con đường hoạt động nghệ thuật sau này.

Bộ phim đầu tay của Trương Mẫn là Tình anh thợ cạo, hợp tác cùng hai tài tử Trương Học Hữu và Châu Tinh Trì. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vai diễn này vẫn giúp cô nhận giải "Diễn viên mới triển vọng" tại giải thưởng điện ảnh Kim Long.

Sự nghiệp đến khá thuận lợi khiến nữ diễn viên vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy áp lực trước lịch làm việc dày đặc và sự chú ý liên tục từ công chúng. Cô từng chia sẻ bản thân may mắn khi con đường nghệ thuật được trải thảm ngay từ những ngày đầu, nhưng đôi lúc cũng bị ngợp vì luôn có người vây quanh.

Bước sang thập niên 1990, Trương Mẫn nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón của điện ảnh đất Cảng Thơm. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo nhưng vẫn thanh tú, cô được truyền thông ưu ái gọi là "Ngự tỷ", danh xưng dành cho những người phụ nữ vừa có nhan sắc vừa tài năng.

12 lần hợp tác với Châu Tinh Trì, trở thành mỹ nhân được Tinh Gia ưu ái

Trong số những người chủ động tìm đến Trương Mẫn có Châu Tinh Trì. Tài tử nổi tiếng cá tính này đã nhiều lần liên hệ mời cô hợp tác. Nữ diễn viên sau đó đồng ý và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc trong các tác phẩm của Tinh Gia, thậm chí nhiều người gọi cô là "Tinh nữ lang đẹp nhất".

Tổng cộng, Trương Mẫn tham gia 12 bộ phim có sự góp mặt của Châu Tinh Trì, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng như Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Lộc Đỉnh Ký, Trường học uy long và Thần bài. Với số lượng phim hợp tác này, cô được xem là nữ diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các tác phẩm của nam tài tử.

Nhan sắc của Trương Mẫn cũng thường xuyên được truyền thông nhắc đến. Tờ On từng nhận xét cô có vẻ đẹp kết hợp giữa nét sắc sảo và thanh tao, nổi bật với đôi lông mày lá liễu cùng ánh mắt cuốn hút. Trong số các nữ diễn viên từng đóng phim Châu Tinh Trì, Trương Mẫn được đánh giá là một trong những người đẹp nổi bật nhất.

Ngoài dòng phim hài của Tinh Gia, cô còn tham gia nhiều dự án võ hiệp ăn khách như Thiên Long Bát Bộ: Thiên Sơn Đồng Lão (1994), Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Ma giáo giáo chủ, Võ hiệp thất công chúa, Phi hồ ngoại truyện và Hoàng Phi Hồng 1993. Những vai diễn này góp phần đưa Trương Mẫn lên hàng minh tinh hạng A của showbiz xứ Cảng.

Rời showbiz khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cuộc sống hiện tại đầy an yên

Khi tên tuổi vẫn được chú ý và sự nghiệp đang phát triển, Trương Mẫn bất ngờ tuyên bố giải nghệ để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh. Quyết định này khiến khán giả và truyền thông bất ngờ.

Sau khi rời màn ảnh, cô cùng một người bạn đầu tư vào nhiều lĩnh vực như thẩm mỹ, thời trang và bất động sản. Trương Mẫn từng kỳ vọng danh tiếng tích lũy trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật sẽ giúp công việc kinh doanh thuận lợi.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư ban đầu lại rơi vào giai đoạn kinh tế khó khăn. Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên thua lỗ hàng chục triệu đô la Hong Kong từ những dự án không thành công. Trước biến động trong công việc, cô quyết định rời Hong Kong, trở về Bắc Kinh để bắt đầu lại.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh của cô được cho là ngày càng phát triển. Nữ diễn viên từng được bình chọn vào danh sách những nữ doanh nhân tiêu biểu tại Bắc Kinh, với khối tài sản ước tính hơn 100 triệu NDT.

Dù có sự nghiệp kinh doanh đáng chú ý và từng là ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hong Kong, Trương Mẫn vẫn giữ lối sống kín tiếng. Theo Sina, cô là người rất khó khai thác thông tin nếu không chủ động chia sẻ. Sau giờ làm việc, nữ diễn viên thường trở về nhà và tắt điện thoại để tránh bị làm phiền.

Thỉnh thoảng, cô tổ chức những chuyến du lịch cùng bạn bè. Tuy nhiên, Trương Mẫn không thực sự thoải mái khi bị người lạ nhận ra và đề nghị chụp ảnh. Sau nhiều năm trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn tình cảm, nữ diễn viên hiện ưu tiên cuộc sống riêng tư, tận hưởng sự bình yên thay vì tìm lại ánh hào quang như trước.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)