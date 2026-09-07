Nam diễn viên đình đám quê Cần Thơ đi bán mì ở khắp TP.HCM

Từ một chàng trai Cần Thơ từng trải qua nhiều công việc để kiếm sống, Quốc Trường trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt sau vai Vũ trong Về nhà đi con. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là diễn xuất chưa phải nguồn thu nhập quan trọng nhất của nam diễn viên sinh năm 1988. Phía sau ánh hào quang màn ảnh, anh còn gây chú ý với hành trình kinh doanh chuỗi mì cay nổi tiếng.

Quốc Trường được biết đến là nam thần nổi bật của màn ảnh Việt

Từ diễn viên "vua rớt casting" đến ông chủ chuỗi mì cay trăm quán

Quốc Trường sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Trước khi được biết đến rộng rãi trên màn ảnh, anh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Nam diễn viên từng bán vé số, làm phụ hồ, bán tạp hóa và kinh doanh nước đá cây. Sau khi bén duyên với nghệ thuật, anh bắt đầu xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nhưng phải mất nhiều năm mới thực sự tạo được dấu ấn.

Bước ngoặt đến với Gạo nếp gạo tẻ, nhưng phải tới Về nhà đi con, cái tên Quốc Trường mới thực sự phủ sóng. Vai Vũ - một thiếu gia giàu có, đào hoa và có phần "sở khanh" giúp nam diễn viên miền Tây trở thành gương mặt được khán giả cả nước yêu thích.

Không chỉ là diễn viên nổi tiếng, Quốc Trường còn là ông chủ quán mì

Bên cạnh nghệ thuật, Quốc Trường còn có một "nghề tay trái" đáng nể. Năm 2015, anh bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh mì cay. Nam diễn viên không có nền tảng đào tạo kinh doanh bài bản, mà chủ yếu tự tìm hiểu thị trường, khảo sát địa điểm, nghiên cứu công thức, trang trí nhà hàng. Thậm chí, trong giai đoạn đầu, anh cùng những người sáng lập còn trực tiếp phục vụ, đứng bếp nấu ăn và thu ngân.

Thời điểm đó, mì cay 7 cấp độ nhanh chóng trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Những tô mì đỏ au, thử thách ăn cay từ cấp độ thấp đến cao xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Mô hình mì cay của Quốc Trường nhanh chóng tận dụng được sức nóng của thị trường và phát triển.

Quán mì cay của nam diễn viên mọc lên ở nhiều nơi, đặc biệt là tại TP.HCM

Đến nay, chuỗi mì cay mà nam diễn viên đồng sáng lập hiện đã có hơn 100 cửa hàng trên khắp cả nước từ TP.HCM, Tây Ninh, Đà Nẵng đến Hà Nội... Đặc biệt, ở TP.HCM, quán mì của Quốc Trường xuất hiện ở nhiều nơi, mà theo như lời anh mô tả là "gần như tuyến đường F&B (tuyến phố ẩm thực - pv) nào cũng đã có mặt".

Đáng chú ý, Quốc Trường từng chia sẻ ngay cả khi thu nhập đóng phim rất cao, anh vẫn đánh giá kinh doanh mang lại nguồn thu lớn hơn. Nam diễn viên tâm sự hiện anh đóng phim chủ yếu vì đam mê và mong muốn được cống hiến cho nghệ thuật.

Sống độc thân trong biệt thự vài chục tỷ đồng ở TP.HCM

Nếu trên màn ảnh Quốc Trường thường xuyên đóng những nhân vật giàu có thì ngoài đời, anh cũng sở hữu cuộc sống khá dư dả sau nhiều năm làm việc.

Ở tuổi U40, Quốc Trường đã sở hữu nhiều tài sản đáng chú ý. Tại TP.HCM, nam diễn viên có một căn biệt thự rộng 305m2 ở khu vực gần Phú Mỹ Hưng. Căn nhà được anh xây dựng với mong muốn có một không gian sống riêng, đồng thời chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này.

Nhờ kinh doanh thành công, Quốc Trường sở hữu cuộc sống giàu có với biệt thự vài chục tỷ và xe sang

Trước đó, Quốc Trường từng dành nhiều tâm huyết để xây dựng một căn biệt thự rộng khoảng 700m2 tại Cần Thơ làm quà tặng bố mẹ. Công trình mất khoảng 2 năm để hoàn thiện, gồm 3 tầng, 7 phòng ngủ, phòng gym, phòng khách, phòng thờ cùng nhiều không gian sinh hoạt khác. Theo chia sẻ của nam diễn viên, tổng chi phí mua đất và xây dựng vào khoảng 25 tỷ đồng, trong đó riêng phần xây dựng và nội thất khoảng 10 tỷ đồng.

Không chỉ rộng rãi, căn biệt thự còn có khoảng sân vườn lớn, được bố trí nhiều mảng xanh, tạo không gian thư giãn và phù hợp cho những buổi gặp gỡ, tiệc ngoài trời của gia đình, bạn bè.

Dù thường xuyên vướng tin đồn tình cảm với nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt, nhưng đến nay Quốc Trường vẫn sống một mình

Sở hữu ngoại hình nổi bật, sự nghiệp ổn định và cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng Quốc Trường vẫn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Nam diễn viên cho biết anh vẫn đang chờ một mối duyên phù hợp.

Quốc Trường khẳng định bản thân vốn là người coi trọng gia đình và nếu gặp được người khiến mình yêu thương, anh sẵn sàng kết hôn. Tuy vậy, anh không đặt áp lực phải cưới vào một thời điểm cụ thể mà tin rằng chuyện tình cảm nên thuận theo duyên phận.