Nữ diễn viên đình đám bỏ phố về Bình Phước sống trong nhà vườn 6.000 m2

Trên màn ảnh Việt, có những nữ diễn viên ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo, nhưng cũng có người khiến khán giả nhớ đến bởi những vai diễn gai góc, táo bạo và không ngại thể hiện những góc khuất của số phận. Kiều Trinh là một trường hợp như vậy.

Kiều Trinh sinh năm 1976, quê Bình Phước (nay là Đồng Nai). Cơ hội đến với nữ diễn viên khá tình cờ khi cô được giới thiệu tham gia casting phim Mùa Len Trâu của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Mùa Len Trâu không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kiều Trinh mà còn là bộ phim giúp cô được giới chuyên môn chú ý. Tác phẩm từng tham gia nhiều liên hoan phim quốc tế, góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng yêu điện ảnh.

Từ một người gần như không có kinh nghiệm diễn xuất, Kiều Trinh dần chứng minh khả năng hóa thân vào những nhân vật có nội tâm phức tạp, mang nhiều tổn thương và số phận éo le. Sau vai diễn đầu tay, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lẫn truyền hình như Rừng Đen, Bi, Đừng Sợ!, Song Lang, Thất Sơn Tâm Linh, Cây Táo Nở Hoa, Tiệm Ăn Của Quỷ, Tài, Trại Buôn Người,... Điểm chung trong nhiều vai diễn của Kiều Trinh là sự gai góc, bản năng và có phần dữ dội.

Kiều Trinh có lối diễn xuất biến hoá, cân mọi dạng vai từ nghèo khó, phản diện cho đến nặng về tâm lý

Dù công việc diễn xuất mang đến nhiều cơ hội, cuộc sống phía sau màn ảnh của Kiều Trinh lại trải qua không ít thăng trầm. Nữ diễn viên từng có những đổ vỡ trong chuyện tình cảm, một mình nuôi các con và phải xoay xở nhiều công việc để trang trải cuộc sống.

Có thời điểm, bên cạnh việc đóng phim, cô vẫn duy trì nghề may để có thêm thu nhập. Con gái lớn của Kiều Trinh là Thanh Tú cũng nối nghiệp mẹ, trở thành diễn viên và từng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh. Trong khi đó, con trai Kỳ Phong cũng nhận nhiều lời khen khi tham gia dự án Đất Rừng Phương Nam.

Năm 2020, Kiều Trinh đưa các con về Bình Phước sinh sống. Ban đầu, đây chỉ là quyết định trở về quê trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng sau đó nữ diễn viên nhận ra bản thân phù hợp với cuộc sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên hơn. Cô quyết định gắn bó lâu dài với mảnh đất quê nhà, rời xa nhịp sống náo nhiệt tại TP.HCM để chăm sóc gia đình. Từ mảnh đất bố mẹ cho, nữ diễn viên mua thêm và tới nay đã sở hữu khu vườn rộng 6.000 m2.

Kiều Trinh rời TP.HCM, đưa các con về Bình Phước sinh sống

Khu nhà vườn của Kiều Trinh từng là một mảnh đất khá hoang sơ, cây cối không được chăm sóc thường xuyên. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian cải tạo, trồng thêm cây ăn trái và tự tay chăm chút từng góc vườn. Khuôn viên hiện có nhiều loại cây như sầu riêng, mít, chuối, bòn bon, măng cụt... Cô còn trồng rau, nuôi gà vịt, tạo nên không gian sống xanh mát, gần gũi với thiên nhiên.

Không lựa chọn cuộc sống nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi rời thành phố, Kiều Trinh vẫn duy trì công việc diễn xuất. Mỗi khi có dự án phù hợp, cô lại thu xếp lên TP.HCM để tham gia ghi hình. Cô vẫn thuê một căn nhà ở quận 4 để có nơi lưu trú mỗi khi nhận dự án phim mới. Cuộc sống của cô hiện xoay quanh việc chăm sóc cha già, nuôi dạy các con, làm vườn và thỉnh thoảng trở lại phim trường.

Kiều Trinh tận hưởng cuộc sống điền viên ở quê nhà

Cô trồng rau, chăm cây cối trong vườn và thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh thu hoạch trái cây lên trang cá nhân

Ở tuổi 50, Kiều Trinh vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV