Jang Nara, sinh năm 1981, nổi tiếng với biệt danh "Ma cà rồng không tuổi" do vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp dù đã 44 tuổi. Xuất thân từ một gia đình nghệ thuật và sở hữu nhan sắc tự nhiên, Jang Nara đã thu hút sự chú ý từ sớm với nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo khi còn học trung học, nhưng cô từ chối để tập trung vào việc học.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Jang Nara mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với sitcom "New Nonstop" và nhanh chóng gặt hái thành công. Tuy nhiên, phải đến năm 2002, cô mới thực sự nổi tiếng với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp qua bộ phim "Cô gái thông minh" (Successful Story of a Bright Girl). Bộ phim đạt tỷ lệ người xem lên tới 42,6%, nhanh chóng đưa Jang Nara thành sao hạng A.

Ngay năm sau đó, Jang Nara quyết định mở rộng sự nghiệp diễn xuất sang Trung Quốc và ghi dấu ấn với nhiều bộ phim như "Công chúa bướng bỉnh", "Thái y nghịch ngợm" và "Kiệu hoa". Cô được khán giả Trung Quốc yêu mến và là ngôi sao nước ngoài duy nhất tham gia vào ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh.

Jang Nara không chỉ nổi bật với tài năng và nhan sắc mà còn được biết đến với khối tài sản đáng kể. Theo số liệu năm 2018, cát-sê của cô cho mỗi tập phim ở Trung Quốc dao động từ 300.000-400.000 NDT (tương đương 1-1,4 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với các diễn viên khác ở Hàn Quốc.

Mỗi hợp đồng quảng cáo cũng mang lại cho Jang Nara khoảng 200-300 triệu won (4-6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, cô còn có thu nhập từ việc hát và các hoạt động âm nhạc khác.

Jang Nara cũng nổi tiếng với lòng từ thiện âm thầm của mình. Đến năm 2020, số tiền cô quyên góp cho các hoạt động từ thiện đã lên tới hơn 13 tỷ won (hơn 240 tỷ đồng). Khi được hỏi về số tiền từ thiện, Jang Nara khiêm tốn trả lời: "Đây không phải tiền của tôi, đây là tiền tôi kiếm được nhờ người hâm mộ".

Xuất hiện trong chương trình truyền hình "My Little Old Boy" của đài SBS (Hàn Quốc) mới đây, nữ diễn viên Jang Nara thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Đồng nghiệp không khỏi trầm trồ trước nét "không tuổi" của cô: "Trông chị như học sinh cấp ba, dường như chị không hề lão hóa."

Jang Nara xuất hiện trẻ trung trong chương trình Hàn Quốc. (Ảnh: News).

Dù đã 44 tuổi, Jang Nara vẫn giữ được dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn và đôi mắt trong sáng. Khi được hỏi về bí quyết duy trì vẻ ngoài, cô chia sẻ: "Tôi không có bí quyết gì ngoài ăn rất nhiều."

Trên trang cá nhân, Jang Nara thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống hàng ngày, thể hiện lối sống lành mạnh và tích cực. Cô yêu thích việc cắm hoa và đi chơi cùng thú cưng. Nhiều người nhận xét rằng ở tuổi 44, Jang Nara có một cuộc sống trong mơ. Tinh thần tích cực là một trong những yếu tố giúp cô luôn duy trì phong độ của "người đẹp không tuổi."

Ngoài ra, Jang Nara còn chia sẻ: "Tôi trẻ hơn tuổi nhờ may mắn được làm việc với các đồng nghiệp trẻ tuổi. Họ đối xử với tôi như bạn bè, và khán giả nam xem tôi như mối tình đầu thời học trò của họ. Có lẽ vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình già."

Jang Nara đã chia sẻ cởi mở về cuộc hôn nhân với chồng kém cô 6 tuổi. Cô cho biết: "Nhờ mai mối của đài SBS, chúng tôi đã gặp nhau, yêu nhau và kết hôn. Cả hai đều hài hước, nên cuộc sống rất hợp nhau và dễ chịu. Tôi tin rằng mình đang chung sống với một người bạn thân và hiểu mình nhất."

Nữ diễn viên 44 tuổi gặp chồng trên phim trường của bộ phim truyền hình "VIP" do đài SBS sản xuất vào năm 2019. Khi đó, Jang Nara là diễn viên chính, còn chồng cô là quay phim. Họ hẹn hò bí mật trong 2 năm trước khi thông báo kết hôn vào năm 2022, gây bất ngờ cho công chúng.

Trong một chương trình gần đây, Jang Nara thừa nhận cô cảm thấy bối rối khi đứng trước ống kính máy quay của chồng dù đã có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. "Anh ấy hành xử rất chuyên nghiệp nên tôi vẫn có thể tập trung cho bộ phim của mình," cô chia sẻ.

Ngôi sao "Cô gái thông minh" kết hôn khi không còn trẻ nhưng rất tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Cô nói rằng, dù chồng kém tuổi, anh rất chu đáo, tình cảm và biết quan tâm đến mọi người xung quanh.

Khi được hỏi về điều đặc biệt ở chồng, Jang Nara tiết lộ điều khiến cô bất ngờ nhất là anh không thích chụp ảnh cho vợ dù có năng khiếu chụp hình. Thói quen này được anh duy trì từ khi hai người yêu nhau đến khi kết hôn.

Sau khi lập gia đình, Jang Nara dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc tổ ấm nhỏ. Cô giữ nguyên tắc không công khai hình ảnh hay danh tính của chồng để bảo vệ cuộc sống riêng tư và tôn trọng anh.

Sau khoảng một năm tận hưởng cuộc sống hôn nhân, Jang Nara đã trở lại đóng phim. Cô thừa nhận mình hạnh phúc khi tìm được một người bạn đời làm nghệ thuật, thấu hiểu và cảm thông cho công việc của cô.

(Tổng hợp)

Phương Thùy