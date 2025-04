Diễn viên chuyên trị vai phản diện qua đời tuổi 54

Truyền thông phương Tây ngày 12-4 thông tin về sự ra đi của Nicky Katt thông qua sự xác nhận từ bạn bè và luật sư John Sloss - đại diện pháp lý của Nicky Katt. Theo đó, nam diễn viên này đã qua đời từ 8-4, tại Thành phố Burbank, Los Angeles, bang California - Mỹ.

Nicky Katt chuyên trị vai phản diện

Nicky Katt sinh năm 1970, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1980 với vai trò diễn viên nhí. Anh tham gia các phim: "Fantasy Island", "Underground Aces", "CHiPs", "V".

Đến khi trưởng thành, anh tạo chú ý với nhiều vai diễn thầy giáo địa chất Harry Senate trong loạt phim "Boston Public".

Sau đó, anh thường được chọn vào các vai phản diện, kẻ xấu bao gồm vai Clint Bruno - kẻ bắt nạt học đường trong phim "Dazed and Confused", vai cảnh sát sát nhân trong "Monk", gã lái xe nóng tính trong "Dazed and Confused", kẻ ấu dâm trong "A Time to Kill", Adolf Hitler trong "Full Frontal", Fred Duggar trong "Insomnia"…

Anh còn tham gia nhiều phim: "SubUrbia", "The Limey", "Sin City", "Snow Angels"…

Nicky Katt sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Anh kết hôn cùng Annie Morse từ năm 1999 nhưng đã ly dị vào năm 2001.