Những người theo dõi Bình An và Phương Nga sẽ nhận ra cặp đôi rất hay trêu ghẹo nhau, sơ hở là "dìm" đối phương không thương tiếc trên mạng xã hội. Á hậu Hoa hậu Việt Nam đích thị là "nóc nhà" chính hiệu, cô được Bình An yêu thương và vô cùng cưng chiều. Ngoài những khoảnh khắc ngập mùi "cẩu lương", cả hai từng gây bàn tán khi "tác động vật lý" đùa nhưng đau trên bàn ăn.

Mới đây nhất, Bình An lại gây chú ý khi đăng clip đi xe khách giường nằm và bị 1 bàn chân có hành động sờ mó, đụng chạm. Nam diễn viên đã đặt camera ghi lại khoảnh khắc bản thân nằm im bất động, khuôn mặt cam chịu đầy bất lực khi bị "tấn công".

Cứ tưởng sắp có "biến căng", Bình An bị "quấy rối" trên xe khách nhưng sau 1 cú lia máy, nam diễn viên đã để lộ sự thật phía sau. Hóa ra chủ nhân bàn chân kia không ai khác chính là Á hậu Phương Nga. Bình An cho biết do không đặt được xe giường đôi nên vợ đã dùng cách này để "nựng iu" khi cả hai phải ngồi xa nhau 4 tiếng.

Clip: Bình An quay lại cảnh bị 1 bàn chân đụng chạm trên xe khách, clip này nhanh chóng viral trên MXH

Bình An "3 phần bất lực, 7 phần như 3" khi bị 1 bàn chân sờ mặt

Ngay sau khi clip này được đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng tạo nên cuộc tranh cãi dữ dội. Nhiều người khen Bình An và Phương Nga lầy lội, thể hiện tình cảm đúng với tính cách hài hước của cặp đôi. Tuy nhiên, một số người bức xúc, khó chịu cho rằng hành động của Phương Nga là thiếu lịch sự, không tinh tế khi sử dụng phương tiện công cộng. Ngoài ra, netizen còn nhận xét việc Phương Nga dùng chân để đặt lên mặt chồng là thiếu tôn trọng, mất vệ sinh. Giữa cơn bão bàn tán, diễn viên Bình An đã có động thái là gấp rút xóa clip này trên kênh TikTok cá nhân.

Cư dân mạng tranh cãi dữ dội vì hành động bất thường, khó hiểu của Á hậu Phương Nga

Bình An và Phương Nga được nhận xét là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" của Vbiz. Cả hai quen biết và bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2018. Đến Valentine 2019, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm với khán giả. Tháng 2/2022, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Vào tháng 10/2022, hôn lễ quy tụ dàn sao Việt, đầu tư khủng của Phương Nga và Bình An đã diễn ra tại Hà Nội.

Sau khi về chung nhà, Bình An thường xuyên tạo "content" dìm "nóc nhà

Cách đây không lâu, cả hai vừa kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nhân dịp đó, Bình An nhắn nhủ đến vợ: "Chúc mừng 2 năm của chúng ta. Anh hứa sẽ mạnh mẽ hơn để chịu được sự 'ra chưởng' của em". Về phía Phương Nga, sau khi về chung nhà nàng hậu nhiều lần khoe được chồng yêu thương, cưng chiều. Phương Nga từng chia sẻ với về quy tắc xây dựng hôn nhân: "Chúng tôi có một nguyên tắc được đặt ra ngay từ những ngày đầu là luôn trung thực và cởi mở. Cứ đâu, làm gì hay suy nghĩ, quyết định gì mới thì cả hai cũng chia sẻ với đối phương. Tôi và An lắng nghe để thấu hiểu nhau, hạn chế những xích mích không đáng có. Kể cả từ lúc yêu đến khi kết hôn thì cả hai vẫn giữ những nguyên tắc này.

Tôi vẫn vừa đi học vừa đi làm nên rất bận và An sẽ phải thông cảm. Tôi chắc chắn mình sẽ không nấu cơm nhiều như những người vợ khác được. Đối với tôi, làm vợ và làm chồng là bằng nhau nên cả hai phải san sẻ mọi thứ. Tôi thích rửa bát dọn dẹp còn Bình An thích nấu ăn nên sẽ là người vào bếp".