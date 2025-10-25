Sau Thánh lễ Hôn phối trang trọng tại nhà thờ Tân Định sáng 25/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn tiếp tục tổ chức các nghi thức truyền thống trong không khí ấm cúng tại nhà riêng ở TP.HCM, Đồng Nai. Cặp đôi cùng diện áo dài, được gia đình, bạn bè thân thiết đến chúc phúc.

Gia đình thiếu gia Phát Nguyễn mang đến loạt sính lễ được chuẩn bị công phu với tráp cưới phủ sắc đỏ truyền thống, tượng trưng cho may mắn và phú quý. Dễ thấy, số lượng tráp sính lễ lên đến 8 tráp, bao gồm trầu cau, rượu, trà, bánh phu thê, mâm hoa quả hình long - phụng. Nhìn sự chuẩn bị chỉn chu này cũng đủ thấy tấm lòng, sự trân trọng của gia đình nhà trai dành cho con dâu.

Gia đình thiếu gia đến nhà riêng của Quỳnh Châu để xin dâu

Chú rể Phát Nguyễn hào hứng bên dàn bê tráp nhà trai

Nhà trai mang sính lễ ê hề đến hỏi cưới Á hậu Quỳnh Châu

Quỳnh Châu nhận vòng vàng, sính lễ nhìn qua đã biết đắt đỏ trong ngày cưới

Tại nhà Á hậu Quỳnh Châu và chú rể Phát Nguyễn đều được trang trí hoa tươi hoành tráng, phong cách hiện đại sang trọng. Quỳnh Châu diện áo dài đỏ rực, make up trong veo giúp tôn lên nét dịu dàng, nhẹ nhàng của cô dâu mới. Bên cạnh đó, chú rể Phát Nguyễn gây chú ý với phong thái điềm đạm, khuôn mặt vui như hội khi chính thức được đón nàng về dinh.

Góp phần khiến đám cưới thêm rộn ràng chính là dàn bê tráp của cô dâu toàn những gương mặt nổi bật của showbiz Việt. Xuất hiện trong đội hình nhà gái có Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Á hậu Mai Ngô, diễn viên Nguyên Thảo, Á hậu Hoàng Thuỳ, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh...

Sau khi thực hiện xong các nghi thức, đám cưới hoành tráng của Quỳnh Châu sẽ diễn ra vào ngày mai (26/10).

Dàn bê tráp "quậy" tưng bừng trong lễ cưới Quỳnh Châu

Dàn bê tráp toàn Á hậu, Hoa hậu, người đẹp Vbiz của cô dâu Quỳnh Châu

Cận visual rạng rỡ của cô dâu mới

Quỳnh Châu diện áo dài đỏ rực, đầu tư trang trí hoa tươi cho ngày trọng đại

Chồng Quỳnh Châu tên Phát Nguyễn, sinh năm 1989, có hơn 10 năm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú, du lịch, chuyên môn sâu về quản trị vận hành. Anh là đồng sáng lập, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Điều hành khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt. Dù bận với công việc kinh doanh, nam doanh nhân vẫn đồng hành cùng bạn gái trong các hoạt động cùng gia đình và nhiều sự kiện quan trọng suốt những năm qua.

