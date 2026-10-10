Fanpage aFamily
BÀI GỐC Giáo sư giàu nhất Việt Nam mất 1.500 tỷ từ đầu năm

Giáo sư giàu nhất Việt Nam mất 1.500 tỷ từ đầu năm

Khối tài sản của vị giáo sư này ước tính vào khoảng 3.800 tỷ đồng, xếp thứ 46 trong top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

1 Chia sẻ

Diện mạo mới của đường Vành đai 2,5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

Công Minh,
Chia sẻ

Hàng loạt đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5 tại Hà Nội được thông xe kỹ thuật dịp 10/10, diện mạo nhiều khu vực thay đổi rõ nét sau thời gian thi công.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2,5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 1.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Hà Nội thông xe kỹ thuật nhiều đoạn tuyến thuộc dự án đường Vành đai 2,5, đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực Đầm Hồng - Thượng Đình, mặt đường Vành đai 2,5 đang dần hoàn thiện.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 3.
Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 4.

Một phần tuyến đã được thảm nhựa, tạo điều kiện thuận lợi cho các xe lưu thông qua khu vực.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 5.

Việc sớm hoàn thiện các đoạn tuyến Vành đai 2,5 góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế ùn tắc và giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 6.

Tại đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, khoảng 300 m tính từ đầu tuyến phía đường Nguyễn Trãi đến khu vực cầu Thượng Đình đã được đưa vào lưu thông.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 7.

Hệ thống chiếu sáng, cảnh quan, bồn hoa và vỉa hè hai bên cơ bản hoàn thành.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 8.

Các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, máy móc để triển khai những hạng mục còn lại, trong đó có lát đá vỉa hè và lắp đặt biển báo giao thông, hướng tới hoàn thiện đồng bộ tuyến đường.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 9.

Việc thông xe kỹ thuật đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình triển khai tuyến Vành đai 2,5, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của thành phố.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 10.

Tại đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, không khí trong ngày 10/10 trở nên sôi động.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 11.

Tuyến đường có mặt cắt rộng, dải phân cách giữa được bố trí cây xanh, hoa cảnh, cùng hệ thống chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 12.

Mặt đường đã được thảm nhựa, các vạch kẻ đường và biển báo chỉ dẫn cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 13.

Trong khi đó, một số hạng mục trên tuyến vẫn đang được thi công.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 14.

Trong ngày tuyến đường thông xe kỹ thuật, nhiều người dân có mặt tại khu vực để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 15.

Trước đó, ngày 28/9, đoạn Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây cũng được thông xe kỹ thuật.

Diện mạo mới của đường Vành đai 2 , 5 Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật 2026 - Ảnh 16.

Tuyến đường dài khoảng 582 m, giữ vai trò kết nối khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake), khu đô thị Ngoại giao đoàn và khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa các khu đô thị phía Tây Bắc Hà Nội.

Theo VTC News Copy link 10/10/2026 15:06 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/dien-mao-moi-cua-duong-vanh-dai-2-5-ha-noi-vua-thong-xe-ky-thuat-ar1044450.html
Chia sẻ