Việc thông xe kỹ thuật đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong quá trình triển khai tuyến Vành đai 2,5, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của thành phố.