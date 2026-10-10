Sau thời gian miệt mài dò đáy, cổ phiếu Vicostone (mã VCS) của GS.TS Hồ Xuân Năng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Tính từ đầu năm, thị giá VCS đã giảm 28%, vốn hóa thị trường của Vicostone chỉ còn gần 4.700 tỷ đồng. Cổ phiếu đi xuống khiến tài sản của vị giáo sư 62 tuổi giảm đáng kể.

Trong cơ cấu cổ đông của Vicostone, ông Hồ Xuân Năng trực tiếp nắm giữ gần 6 triệu cổ phiếu VCS (tỷ lệ 3,74%). Cổ đông lớn nhất của Vicostone là CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Tập đoàn Phenikaa) nắm 134,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 84,15%). Giáo sư Năng là người sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa, đồng thời là đại diện sở hữu 122,6 triệu cổ phiếu VCS.

Ước tính, khối tài sản của ông Hồ Xuân Năng hiện vào khoảng 3.800 tỷ đồng, xếp thứ 46 trong top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. So với thời điểm đầu năm, tài sản của vị giáo sư này đã giảm khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong quá khứ, ông Năng từng nằm trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam theo xếp hạng của Forbes.

Ông Hồ Xuân Năng tốt nghiệp đại học Trường đại học Bách khoa Hà Nội tháng 5/1986, ngành Động cơ đốt trong. Năm 1992, khi 27 tuổi, ông Năng được cấp bằng Tiến sĩ kỹ thuật ngành Cơ khí động lực cũng tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2022, ông được công nhận chức danh phó giáo sư, ngành Động lực.

Từ tháng 7/2004 đến tháng 1/2005, ông Năng là Giám đốc Nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex (nay là CTCP Vicostone). Đây chính bước đệm để vị giáo sư này thực hiện thương vụ thâu tóm ngược kinh điển Vicostone hồi cuối năm 2014. Dưới thời ông Năng, Vicostone vươn lên mạnh mẽ qua đó lọt top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp hàng đầu thế giới, và là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu đá nhân tạo lớn nhất Việt Nam.

Từ tháng 7/2020 đến nay, ông Hồ Xuân Năng là giảng viên Trường Đại học Phenikaa, Chủ tịch Hội đồng trường. Từ tháng 4/2018 đến nay ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa. Ông Năng được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn giáo sư năm 2025 sau nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học.

Đến thời điểm 30/6/2025, ông đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và 14 báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo nằm trong danh mục Scopus, là tác giả chính của 22 bài báo uy tín quốc tế sau PGS; được cấp 14 Bằng độc quyền sáng chế và 5 Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích...