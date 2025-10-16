Đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia vào sáng nay: Chú rể chính thức lộ diện, dàn bê tráp có cả Hoa hậu quốc tế!

Sáng 16/10, cư dân mạng bật chế độ "ăn cưới online" hóng hôn lễ của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà và thiếu gia ngành xây dựng quê Quảng Trị - Nguyễn Viết Vương. Dù chưa từng công khai chuyện hẹn hò một cách chính thức nhưng Viết Vương và Đỗ Hà luôn có cách để chứng minh họ đích thị là một đôi. Vì thế, khi thông tin cả hai về chung nhà rầm rộ, netizen khen ngợi đây đích thị là vợ chồng "trai tài, gái giỏi" của Vbiz.

Mới đây, một số hình ảnh bên trong hôn lễ của cặp đôi tại Thanh Hoá đã được hé lộ. Cô dâu Đỗ Thị Hà xuất hiện trong tà áo dài trắng, được may đo và thiết kế riêng dựa trên câu chuyện tình yêu của cặp đôi. Được biết, bộ áo dài của cô dâu và chú rể có tên Thanh Bình Hỷ Lạc, trong đó "Thanh Bình" chính là từ ghép quê hương Thanh Hoá - Quảng Bình (nay là Quảng Trị) của cặp đôi. Đây cũng chính là lần đầu tiên chú rể Viết Vương lộ diện công khai. Đỗ Thị Hà còn được khen tinh tế khi chọn giày thấp, cân xứng khi đứng cạnh chú rể.

Cô dâu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương chính thức lộ diện (Nguồn: @quadualuoi)

Viết Vương thể hiện sự hồi hộp khi lần đầu xuất hiện công khai với Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhí nhảnh khi nắm tay chồng trong lễ nạp tài

Khoảnh khắc cô dâu trông ngóng đàn trai cực đáng yêu

Hoa hậu Đỗ Hà chọn áo dài cưới đơn giản nhưng sang trọng (Ảnh: @linhlechi)

Cận visual cô dâu mới Đỗ Hà (Ảnh: @linhlechi)

Dàn bê tráp trong hôn lễ Đỗ Hà và Viết Vương toàn những nàng hậu, người đẹp Vbiz. Trong đó, dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của Hoa hậu Quốc tế Thanh Thuỷ, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Á hậu Minh Thư, Hoa hậu Kiều Duy... Cặp đôi đã tỉ mỉ đặt may riêng 18 bộ trang phụ cho dàn phù dâu - phù rể. Nhà thiếu gia Viết Vương cũng mang tận 9 tráp sính lễ sang hỏi cưới Hoa hậu Đỗ Hà.

Dàn bê tráp cực "chất lượng" trong hôn lễ Hoa hậu Đỗ Hà (Nguồn: @nguyentrithanh)

Hoa hậu Ngọc Thảo và Hoa hậu quốc tế Thanh Thuỷv

Hoa hậu Kiều Duy