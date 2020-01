"Diên Hi công lược ngoại truyện": Ngụy Anh Lạc - Ngô Cẩn Ngôn bị thất sủng, Càn Long trách tội bao che công chúa

Tập 5 của Diên Hi công lược ngoại truyện tiếp tục mang đến chuỗi những tình tiết xoay quanh chuyện Chiêu Hoa công chúa (Vương Hạc Nhuận) gây tai họa. Mọi chuyện bắt đầu khi Chiêu Hoa nảy sinh tình cảm với Phúc Khang An - con trai của Nhĩ Tình (Tô Thanh).

Trong quá khứ, Nhĩ Tình từng gieo tội ác khắp nơi, chính Nhĩ Tình là người đã bức ép, khiến Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) nhảy lầu tự sát. Vì muốn trả thù cho Hoàng hậu Phú Sát, Ngụy Anh Lạc mới bắt Nhĩ Tình phải uống thuốc độc. Căm hận Ngụy Anh Lạc vì bức chết mẹ ruột, Phúc Khang An đã lập kế hoạch trả thù.

Đầu tiên, Phúc Khang An tiếp cận Chiêu Hoa công chúa, đến lúc Chiêu Hoa yêu thương thật lòng, Phúc Khang An mới trở mặt bày trò. Hắn đưa Chiêu Hoa rời khỏi Tử Cấm Thành rồi dàn xếp để cả đám đàn ông trêu chọc. Ban đầu, Phúc Khang An chỉ muốn hù dọa để Chiêu Hoa hoảng sợ, nào ngờ đám đàn ông này lại toan cưỡng bức công chúa. Cũng may Phúc Khang An xuất hiện kịp thời nên Chiêu Hoa mới giữ được trinh tiết.

Chiêu Hoa công chúa chịu đả kích rất lớn vì Phúc Khang An phản bội.

Sau khi biết Phúc Khang An chỉ lợi dụng mình, Chiêu Hoa đã bị đả kích rất lớn. Nàng rơi vào trạng thái hỗn loạn và rồi đột nhiên mất tích.



Về phần Ngụy Anh Lạc, vì những rắc rối do Chiêu Hoa gây ra nên cũng bị liên lụy. Càn Long vốn chẳng hề muốn trị tội Ngụy Anh Lạc, song đám hoàng thân quốc thích cứ liên tục gây sức ép, vu cho Ngụy Anh Lạc tội bao che con gái, gây nhiễu loạn hậu cung. Để tạm dẹp yên triều đình, Càn Long đành diễn vở kịch trừng phạt Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc cũng bị rắc rối vì Chiêu Hoa gây tai họa.

Tiếp đến, Ngụy Anh Lạc đưa Phúc Khang An và Tứ Thúc của hắn ta vào cung tra hỏi. Anh Lạc đã biết rõ mọi thi phi đều do 2 chú cháu này gây ra. Ban đầu, Anh Lạc để thái giám đánh Tứ Thúc, lát sau, khi thấy chú mình đau đớn, Phúc Khang An đã lên tiếng mắng Anh Lạc. 2 chú cháu này liên tục trách móc, khơi lại chuyện Ngụy Anh Lạc giết Nhĩ Tình trong quá khứ, còn Ngụy Anh Lạc thì tung chiêu hù dọa rằng nếu còn gây chuyện sẽ cho người đào mộ của Nhĩ Tình lên.

Ngụy Anh Lạc vốn là người thông minh, sắc sảo, chẳng thể nào vì chút mưu kế cỏn con của chú cháu Phúc Khang An mà bị mất bình tĩnh. Nhưng Anh Lạc sẽ làm thế nào để cứu con gái? Liệu rằng có thêm thảm kịch nào xảy đến ở Tử Cấm Thành hay không?

Ngụy Anh Lạc trị tội chú cháu Phúc Khang An.

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 6 của Diên Hi công lược ngoại truyện.