"Diên Hi công lược ngoại truyện": Ngụy Anh Lạc giết Nhĩ Tình, bây giờ con gái bị gài bẫy cưỡng bức

Tập 4 của Diên Hi công lược ngoại truyện mang đến cho khán giả loạt tình tiết gây choáng xoay quanh nhân vật Chiêu Hoa (Vương Hạc Nhuận). Chiêu Hoa là con gái của Lệnh Hoàng Quý Phi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) và Càn Long (Nhiếp Viễn). Vì ngay từ bé đã được nuông chiều nên khi lớn lên, tính cách của Chiêu Hoa cũng ương bướng, ngỗ nghịch chẳng khác gì mẹ ruột Ngụy Anh Lạc.

Chỉ có điều, nếu Ngụy Anh Lạc thông minh, mưu mẹo thì cô nàng Chiêu Hoa lại vì tình yêu mà mờ mắt. Chiêu Hoa yêu Phúc Khang an, mà nghiệt ngã thay, Phúc Khang An lại là con trai của Nhĩ Tình - người phụ nữ độc ác năm xưa gián tiếp hại chết Phú Sát Dung Âm (Tần Lam). Để trả thù, Ngụy Anh Lạc đã từng bước bức chết Nhĩ Tình. Câu chuyện này luôn ám ảnh Phúc Khang An và khiến chàng ta ôm nỗi hận.

Ban đầu, Chiêu Hoa có ý định làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tình yêu với Phúc Khang An. Chiêu Hoa muốn cùng Phúc Khang An xây dựng mái ấm gia đình, không màng đến danh phận công chúa lẫn chuyện hôn sự với vương tôn công tử. Biết chuyện này, Ngụy Anh Lạc đã ra sức ngăn cản, nhưng cô công chúa nhỏ nhất quyết không nghe. Cuối cùng, điều Ngụy Anh Lạc lo lắng nhất cũng xảy đến, đấy là Chiêu Hoa rơi vào cái bẫy do chính Phúc Khang An bày ra.

Phúc Khang An hẹn Chiêu Hoa đến nơi vắng vẻ, rồi cho đám đàn ông nghèo khổ xuất hiện để trêu chọc nàng công chúa. Nhưng thay vì làm đúng lời Phúc Khang An nói, đám đàn ông này lại giở trò đồi bại, cố tình lao vào toan cưỡng bức Chiêu Hoa.

Khi đang nguy cấp nhất thì Phúc Khang An xuất hiện giải vây cho Chiêu Hoa. Đám đàn ông kia bị dọa nạt thì cũng khai ra chuyện Phúc Khang An trả tiền cho họ để hủy hoại thanh danh công chúa. Biết được sự thật, Chiêu Hoa vô cùng tức giận, nàng ta tát Phúc Khang An rồi bỏ về Tử Cấm Thành.

Hóa ra đời mẹ ăn mặn để đời con khát nước trong Diên Hi công lược - Kim chi ngọc diệp là hoàn toàn có thật. Chẳng biết với ân oán đời trước cao tận trời xanh như thế thì mối tình Phúc Khang An - Chiêu Hoa sẽ ra sao?