Chỉ sau khoảng 10 ngày Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã bị khởi tố để điều tra về hành vi Đưa hối lộ. Cơ quan công an xác định nữ DJ cùng chồng đưa số tiền 8 tỷ đồng cho một người anh em xã hội nhằm mục đích không bị cơ quan chức năng xử lý.

Sau khi Lương Bằng Quang bị bắt giữ, những hình ảnh cũ của anh được chia sẻ rầm rộ. Trên mạng xã hội mới đây còn xuất hiện 1 bài đăng chứa clip Lương Bằng Quang đi biểu diễn hăng say tại một sự kiện. Bài viết này khẳng định đây là lần cuối cùng anh lộ diện công khai trước khi bị bắt giam.

Trong video, Lương Bằng Quang mặc chiếc áo màu đỏ nổi bật. Anh nhiệt tình biểu diễn và tương tác cùng với khán giả. Tuy nhiên netizen khác phát hiện ra ngay đây là clip cũ từ tháng 6/2025 chứ không phải trước khi bị bắt giam.

Clip Lương Bằng Quang biểu diễn tại một sự kiện được quan tâm trên mạng xã hội

Thực tế đoạn video đã được anh chia sẻ từ 4 tháng trước, không phải hình ảnh cuối trước khi bị bắt giam

Bức hình Lương Bằng Quang ngồi thẫn thờ trên đường, có trang phục giống với lúc bị bắt giữ từng gây xôn xao

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Lương Bằng Quang là cái tên quen thuộc trong làng nhạc Việt, được biết đến với vai trò vừa là ca sĩ vừa là nhạc sĩ. Anh ghi dấu ấn qua loạt ca khúc nổi tiếng như Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Với anh em vẫn là cô bé, Chính em hay Đôi chân thiên thần…

Thế nhưng, những năm trở lại đây, thay vì được nhắc đến bởi các sản phẩm âm nhạc, tên tuổi Lương Bằng Quang lại gắn liền với ồn ào đời tư và những câu chuyện ngoài chuyên môn, khiến hình ảnh nghệ sĩ của anh dần phai nhạt trong mắt công chúng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Bằng Quang

Ngân 98 đã bị khởi tố thêm 1 tội danh vì tham gia vào quá trình đưa hối lộ 8 tỷ cùng Lương Bằng Quang

Bước đầu, nhà chức trách xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho bạn xã hội là Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) nhằm mục đích không bị xử lý.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, Cơ quan CSĐT Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng...

Cơ quan điều tra xác định, doanh thu từ năm 2023 đến 2024 của Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop ước đạt hàng trăm tỷ đồng. Toàn bộ tiền thu được được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi gom về tài khoản cá nhân.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả những người liên quan.