(Ảnh: Chris Evans Instagram)

Theo trang Daily Mail, Chris Evans đã chào đón con đầu lòng với vợ Alba Baptista (28 tuổi) sau khi vừa kỷ niệm hai năm ngày cưới. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, giới tính của em bé vẫn chưa được công bố. Những thông tin chi tiết khác liên quan đến đứa trẻ vẫn hoàn toàn được giữ bí mật.

Theo TMZ, Baptista đã sinh con ở Massachusetts vào thứ Bảy tuần qua.

Chrisvà Alba Baptista chính thức trở thành vợ chồng vào ngày 9/9 năm 2023 trong hôn lễ thân mật trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Theo nguồn tin của People vào thời điểm đó, ngôi sao Captain America vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc khi có thể kết hôn với "nửa kia" của cuộc đời mình.

"Chris luôn nói rằng anh ấy biết Alba chính là người phụ nữ dành cho anh ấy" - nguồn tin của People chia sẻ vào thời gian đó - "Chris đã sẵn sàng cho việc kết hôn một thời gian dài. Anh ấy luôn muốn lập gia đình. Và Alba là một cô gái xinh đẹp, thông minh và tốt bụng. Cô ấy thực sự quan tâm đến làm việc tốt và tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Cô ấy tích cực và vui vẻ, điều này ảnh hưởng đến Chris Evans rất nhiều".