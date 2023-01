Diễn biến vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Phụng Hiệp - Hậu Giang

Sau 3 ngày công bố kết quả điều tra vụ đồ đạc tự bốc cháy trong gia đình ông Nguyễn Văn Bá (ngụ xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), ngày 14-1, Công an huyện Phụng Hiệp quyết định phạt hành chính 3 người trong gia đình này về hành vi "Thông báo tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức".



Anh N.V.M. (con ông Bá) là 1 trong 3 người bị phạt vì tung tin giả đồ đạc tự bốc cháy

Công an huyện Phụng Hiệp kết luận 3 người trong gia đình ông Bá là vợ, con trai và con dâu của ông Bá đã dùng hộp quẹt đốt các vật dụng trong nhà, sau đó tri hô và lan truyền thông tin trên mạng xã hội, tạo sự chú ý nhằm mục đích nhận được hỗ trợ tiền và vật chất. Qua sự việc trên, 3 thành viên trong gia đình này bị xử phạt 7.250.000 đồng.



Như đã thông tin, vào trưa ngày 27-11-2022, gia đình ông Bá truyền đi tin đồn vách lá nhà bếp của nhà mình tự phát hỏa cháy rụi. Cũng trong cùng một ngày, gia đình này tiếp tục thông tin quần áo, tấm vải trong nhà tự bốc cháy qua những đoạn video mà người nhà tự quay lại được.

Qua gần 100 vụ tự đốt đồ đạc, gia đình ông Bá bị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng

Nhiều ngày sau đó, tần suất của "chuyện lạ" này ngày càng diễn ra dày đặc hơn, có khi 9-10 lần một ngày. Đáng chú ý là các vụ cháy chỉ xảy ra trước 22 giờ, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng với gần 100 vụ cháy.



Nhận thấy sự bất thường, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra bằng cách lắp camera theo dõi và khai thác lời kể của những người có liên quan.

Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Phụng Hiệp xác định ngoài vụ cháy vách bếp đầu tiên là cháy thật, tất cả những vụ cháy sau đó là do người nhà tự châm lửa, tự quay video để tung tin đồn thất thiệt với ý đồ mong nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm.