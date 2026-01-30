Kết quả vụ Noo Phước Thịnh bị kiện

Tối 29/1, dư luận xôn xao trước thông tin liên quan đến vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ giữa ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey. Theo nội dung được công bố, phía nhạc sĩ Zack Hemsey cho rằng MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi đã sử dụng một đoạn nhạc nền có nguồn gốc từ bản ghi âm The Way do anh sáng tác. Sau thời gian thụ lý và xem xét, TAND TP.HCM đã chính thức đưa ra phán quyết sơ thẩm đối với vụ việc, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Theo hồ sơ vụ việc, Zack Hemsey là nhạc sĩ, nhà soạn nhạc chuyên nghiệp, đồng thời là tác giả và chủ sở hữu bản ghi âm The Way. Tác phẩm này đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Mỹ và được bảo vệ theo các điều ước quốc tế, trong đó có Công ước Berne. Nhạc sĩ Zack Hemsey cho rằng bản ghi âm The Way đã bị sử dụng trái phép trong MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi. Tuy nhiên, phía Noo Phước Thịnh khẳng định nam ca sĩ chỉ tham gia dự án với vai trò diễn viên và người thể hiện ca khúc, nhận thù lao theo thỏa thuận, không tham gia vào quá trình sản xuất, hậu kỳ hay lựa chọn nhạc nền cho MV.

Liên quan đến yêu cầu gỡ bỏ vĩnh viễn MV khỏi các nền tảng mạng xã hội, đại diện phía Noo Phước Thịnh cho biết phiên bản MV có sử dụng bản ghi âm The Way đã được gỡ khỏi YouTube từ trước thời điểm xét xử.

Trong quá trình làm việc với tòa, ông Lê Tuấn Khanh xác nhận mình là nhà đầu tư và chủ sở hữu MV Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, khai thác nội dung trên kênh YouTube mang tên Noo Phước Thịnh. Ông Khanh cho biết toàn bộ quá trình sản xuất MV được giao cho đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư và phía đạo diễn đã cam kết đảm bảo các vấn đề liên quan đến bản quyền đối với nội dung sử dụng.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và kết quả tranh tụng, HĐXX nhận định rằng dù có tồn tại việc sử dụng trái phép bản ghi âm The Way, song trách nhiệm pháp lý không thuộc về ca sĩ Noo Phước Thịnh. Căn cứ các hợp đồng hợp tác và lời khai tại tòa, HĐXX xác định ông Lê Tuấn Khanh mới là người sở hữu MV và trực tiếp quản lý, khai thác kênh YouTube phát hành sản phẩm có yếu tố vi phạm.

Tòa cho rằng Noo Phước Thịnh không phải là người trực tiếp thực hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả như sao chép, phân phối hay truyền đạt tác phẩm đến công chúng. Việc lồng ghép nhạc nền thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị sản xuất và chủ sở hữu MV, không phải của người biểu diễn.

Từ các căn cứ trên, TAND TP.HCM tuyên không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện đối với ca sĩ Noo Phước Thịnh. Do yêu cầu không được chấp nhận, nhạc sĩ Zack Hemsey phải chịu án phí dân sự sơ thẩm 37,5 triệu đồng, sau khi khấu trừ khoản đã tạm ứng, ông còn phải nộp thêm 18,75 triệu đồng.

Trong tối 29/01, Noo Phước Thịnh đã chính thức đăng tải thông tin về vụ việc trên trang cá nhân và khẳng định bản thân không có hành vi xâm phạm quyền tác giả hay quyền liên quan.

Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi được Noo Phước Thịnh phát hành vào năm 2017, thuộc giai đoạn nam ca sĩ hoạt động sôi nổi với dòng nhạc pop-ballad. MV được xây dựng theo hướng kể chuyện, trong đó Noo Phước Thịnh đảm nhận vai nam chính. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả và từng góp mặt trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Đến nay, ca khúc vẫn được xem là một trong những bản hit tiêu biểu của Noo Phước Thịnh, thường xuyên được anh lựa chọn trình diễn tại các sân khấu và sự kiện âm nhạc lớn.