Ảnh: Allkpop

Mới đây, kênh YouTube Baek Eun Ha's Give and Take đã đăng tải video với tiêu đề "Chúng tôi đã hỏi Byun Yo Han, tình yêu là gì?". Trong cuộc trò chuyện, nam diễn viên đã thẳng thắn bộc bạch quan điểm cá nhân về tình yêu ở thời điểm hiện tại của cuộc đời.

Mở đầu phần chia sẻ, Byun Yo Han cho biết: "Tôi nghĩ định nghĩa về tình yêu của tôi thay đổi mỗi năm". Khi người dẫn chương trình gợi mở sâu hơn về câu hỏi này, anh hài hước đáp lại rằng với mình, buổi trò chuyện giống như một "buồng thú tội" hơn là một video YouTube thông thường.

Byun Yo Han chia sẻ trong chương trình (Ảnh: Baek Eun Ha)

Suy ngẫm về hành trình trưởng thành trong cảm xúc, nam diễn viên cho rằng tình yêu ở hiện tại không còn là những rung động bồng bột, mà là sự lựa chọn có ý thức. Anh nói: "Dù câu trả lời luôn thay đổi , nhưng lúc này tôi cảm thấy tình yêu là sự lựa chọn. Đó là việc đưa ra những lựa chọn không chỉ cho bản thân mà con vì cả người kia. Lựa chọn tin tưởng, đồng hành cùng nhau để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn - đó là cảm giác của tình yêu"

Theo anh, triết lý ấy không chỉ đúng trong tình yêu đôi lứa mà còn áp dụng cho tình bạn, tình thân và cả những quyết định trong công việc, như việc có tham gia một chương trình truyền hình hay không.

Về chuyện hôn nhân, nam diễn viên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: "Cảm ơn vì câu hỏi về hôn nhân của tôi. Với sự ủng hộ mà các bạn tôi sẽ cố gắng hết sức để sống tốt".

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Byun Yo Han đã xác nhận mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Tiffany Young. Cặp đôi quen biết và nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia series gốc Uncle Samsik của Disney+. Trong dự án này, Byun Yo Han vào vai Kim San - một chính trị gia trẻ tuổi đầy tham vọng, còn Tiffany Young đảm nhận vai Rachel Jung - người yêu của nhân vật Kim San. Quá trình hợp tác kéo dài giúp cả hai có cơ hội thấu hiểu và đồng hành cùng nhau cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Ở thời điểm hiện tại tình yêu với Byun Yo Han tình yêu là sự tin tưởng và đồng hành (Ảnh: Kdrama)

Trong thư gửi người hâm mộ, Tiffany Young tiết lộ cô đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc và cân nhắc đến chuyện kết hôn. Nữ ca sĩ cho biết người bạn đời là người giúp cô nhìn thế giới bằng ánh mắt tích cực và đầy hy vọng, mang lại cảm giác bình yên và thoải mái. Dù chưa có quyết định chính thức, Tiffany khẳng định sẽ là người đầu tiên chia sẻ tin vui với người hâm mộ nếu có bước ngoặt quan trọng.

Về phía mình, Byun Yo Han cũng đăng tải thông điệp tương tự trên trang cá nhân. Anh cho biết đang nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân với "một người tuyệt vời". Nam diễn viên bày tỏ rằng anh đã gặp được người khiến mình muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày và nụ cười của người ấy luôn sưởi ấm trái tim mệt mỏi sau những áp lực công việc.

Theo nhiều nguồn tin thân cận, hôn lễ của cặp đôi có thể được tổ chức vào mùa thu năm nay. Dù chưa công bố thời gian cụ thể, những chia sẻ đầy chân thành của Byun Yo Han và Tiffany Young đã nhận được sự chúc phúc nồng nhiệt từ công chúng.