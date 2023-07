Diễn biến nóng vụ người mẹ gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân cái chết của con

Ngày 26-7, một nguồn tin cho biết Công an TP.HCM đã triệu tập lần 2 bà Chu Thị Kim Phượng (SN 1979, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Lâm Đồng) để làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ tai nạn trước số nhà 164 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Vụ tai nạn khiến con gái bà Phượng là Trịnh Thị Kim Diệu (SN 1999) tử vong.

Đáng chú ý, Công an quận Gò Vấp cũng đã triệu tập tài xế N.T.T. (SN 1988, người lái chiếc xe 61C-267…) để làm rõ một số tình tiết trong vụ tai nạn. Tài xế T. xác nhận với Công an quận Gò Vấp rằng tối 12-6 có lái xe 61C-267… lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp.

Trong hai ngày 25 và 26-7, Công an quận Gò Vấp và đại diện VKSND TP HCM, đại diện Công an TP HCM đã cùng bà Chu Thị Kim Phượng đến Bình Dương thực hiện việc khám xét xe tải đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác xác minh.

Chiếc xe tải đang bị tạm giữ tại Bình Dương

Lý do chiếc xe bị công an tại Bình Dương tạm giữ, theo tài xế T., là do có người đã đập xe và chém ông gây thương tích nên công an tại Bình Dương tạm giữ chiếc xe này để điều tra vụ án cố ý gây thương tích (!?).

Trao đổi với phóng viên, bà Chu Thị Kim Phượng khẳng định nguyện vọng của bà là muốn biết nguyên nhân vụ tai nạn, ai đúng ai sai, ai lỗi và không lỗi. Bà cũng cần có một lời giải thích rõ ràng, hợp lý.

Bà Chu Thị Kim Phượng bán bánh ở thị trấn Liên Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng). Khi được công an gửi giấy triệu tập (lần 2), bà Phượng không có tiền đi xe nên đã lên trang Facebook cá nhân kêu gọi bạn bè, khách hàng đặt bánh để bà có chút tiền đón xe xuống TP.HCM giải quyết vụ việc. Nhờ đó, bà Phượng đã có kinh phí đi lại để làm rõ những góc khuất của vụ tai nạn.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 12-6, chị Trịnh Thị Kim Diệu lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) thì gặp nạn. Lúc xảy ra tai nạn, người dân đã bám theo chiếc xe tải, ghi lại biển kiểm soát là 61C-267… Người dân đã đưa chị Diệu đi cấp cứu nhưng chị nạn nhân qua đời 12 ngày sau đó.

Chị P.T.T. (SN 1991, ngụ quận Gò Vấp), khẳng định mình là nhân chứng trong vụ tai nạn. Chị T. cho biết đêm 12-6, chị chạy xe máy trước và chiếc xe tải chạy sau, bấm còi inh ỏi rồi vượt qua xe của chị. Chị T. đi được 50 mét thì thấy chiếc xe máy ngã dưới đường, một cô gái bị thương nặng còn nón bảo hiểm bể làm hai.

Người dân thấy chiếc xe tải quẹo vào đường 53 chạy mất hút

Chị T. đã đuổi theo chiếc xe này ghi lại biển kiểm soát 61C-267… gửi lại cho người dân sống gần hiện trường.

Khi bà Phượng lên mạng cầu cứu cư dân mạng thì chị T. đọc được và tiếp tục gửi cho bà Phượng biển kiểm soát xe 61C-267… để cung cấp cho công an.



Nhiều người sống gần hiện trường cho biết sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đã dừng lại cách hiện trường vài mét và quẹo vào đường số 53 gần đó chạy mất hút.