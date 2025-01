Liên quan đến vụ việc nam shipper bị nhóm thanh niên hành hung dã man, lao xe máy vào người xảy ra lúc 23 giờ ngày 18/1 tại khu dân cư Thủy Lợi 4, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến dư luận bất bình, được biết 2 nạn nhân bị đuổi đánh là anh Mai Văn H. (33 tuổi) và anh Nguyễn Tiến D. (32 tuổi). Trong đó, anh D. may mắn chạy thoát còn anh H. bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã nắm rõ thông tin từng người trong nhóm thanh niên đánh người. Hiện công an đang truy bắt, đồng thời vận động nhóm thanh niên này ra đầu thú.

Camera ghi lại cảnh anh D. bị nhóm người hành hung dã man giữa đường.

Trước đó trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên hung hãn lao vào đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm, gậy sắt vụt tới tấp một người đàn ông. Không chỉ vậy, một thanh niên đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở phía sau một cô gái còn rồ ga, lao vào người nạn nhân.

Bị đánh hội đồng, nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đến khi người này gục xuống đường, nằm bất động thì nhóm thanh niên đánh người mới rời đi. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Người dân tại hiện trường cho biết, anh H. là tài xế xe ôm công nghệ, thuê phòng trọ trong khu dân cư nơi xảy ra sự việc. Vào khuya ngày 18/1, sau khi đi làm về, anh H. rủ bạn là anh D. đi ăn khuya. Khi anh H. và anh D. chở nhau trên một xe máy đi ngang qua nhóm thanh niên đang ngồi nhậu thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Do yêu thế hơn nên anh H. bị đánh hội đồng.