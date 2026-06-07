Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 19, Đặng Thanh Giang - em gái của thủ môn Đặng Văn Lâm đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi chia sẻ những khoảnh khắc đón tuổi mới đầy rạng rỡ và trưởng thành.

Thanh Giang đã đón tuổi mới bằng một bữa tiệc ấm cúng bên người thân. Xuất hiện cạnh anh trai, cô nàng diện chiếc đầm ôm sát màu đen với thiết kế khoét sâu bên hông quyến rũ, vừa cá tính vừa tôn lên vóc dáng phổng phao.

Văn Lâm đón sinh nhật cùng em gái

Cô bé nổi bật với nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 19

Không chỉ gây ấn tượng trong bữa tiệc sinh nhật, khoảnh khắc Thanh Giang đọ sắc cùng chị dâu Yến Xuân cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Hai chị em diện trang phục "tone-sur-tone" đen đồng điệu, vui vẻ nắm tay nhau sải bước tại một không gian sang trọng. Thanh Giang một tay ôm bó hoa hồng lớn, ghi điểm tuyệt đối nhờ gương mặt thanh tú, lối trang điểm nhẹ nhàng và chiều cao gần 1,8 m đầy vượt trội. Sánh đôi bên cạnh cô là chị dâu Yến Xuân. Vốn là một huấn luyện viên hình thể, Yến Xuân tự tin diện chiếc đầm cúp ngực khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng nụ cười rạng rỡ. Sự thân thiết và màn "gấp đôi visual" của cặp chị dâu - em chồng này nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Thanh Giang vượt trội chiều cao so với Yến Xuân

Chị em dâu vô cùng tình cảm

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Nga. Sau khi cùng gia đình trở về Việt Nam sinh sống và tốt nghiệp cấp 3 tại Vũng Tàu vào năm 2025, cô bắt đầu có những bước đi đầu tiên trên con đường người mẫu khi tham gia trình diễn cho một sự kiện nhãn hàng vào tháng 4/2026. Sở hữu lợi thế ngoại hình nổi bật cùng sự ủng hộ lớn từ gia đình, Thanh Giang được kỳ vọng sẽ là một gương mặt sáng giá trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV