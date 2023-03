Diễn biến mới vụ khống chế cháu bé 4 tuổi để đòi nợ ở Đồng Nai

Ngày 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Quý Phương (29 tuổi; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.



Tại cơ quan công an, Phương khai nhận anh T. (36 tuổi, quê Khánh Hòa) nhận thầu 11 công trình xây dựng trên địa bàn TP HCM. Sau đó, Phương mua vật tư, trả công cho thợ với tổng số tiền 680 triệu đồng.



Khi công trình hoàn thành, anh T. nhận đủ tiền từ các chủ đầu tư nhưng không thanh toán cho Phương. Dù Phương đã nhiều lần đòi nhưng anh này không trả.



Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang trực tiếp lấy lời khai Ngô Quý Phương

Đến cuối năm 2020, anh T. rời khỏi nơi ở, cắt điện thoại khiến Phương không liên lạc được. Tháng 2-2023, Phương tình cờ phát hiện vợ T. đăng thông tin, hình ảnh thể hiện đang ở TP Biên Hòa. Đầu tháng 3-2023, Phương xuống Biên Hòa và phát hiện con trai anh T. đang học tại một trường cấp 2 ở phường Tân Hòa nên nảy sinh ý định bắt cóc để đòi nợ.



Khoảng 13 giờ ngày 10-3, Phương mua xăng đựng vào một chai nước ngọt rồi đến trường cấp 2 ở phường Tân Hòa ngồi chờ. 16 giờ cùng ngày, thấy con trai anh T. tan học, Phương đuổi theo yêu cầu cháu lên xe. Phương chở bé trai này đi đón em của mình (4 tuổi) tại một trường mầm non trên địa bàn phường Trảng Dài về nhà rồi ngồi đợi vợ chồng anh T.

Trong lúc chờ đợi anh T., Phương nhờ một người bạn mua thêm xăng mang đến. Hơn 17 giờ, khi vợ anh T. đi làm về, Phương đề cập chuyện nợ nần thì chị trả lời không biết và không liên quan gì cả, sau đó bỏ ra ngoài.

Lúc này, Phương khóa trái cửa nhà nhốt cháu bé 4 tuổi bên trong cùng với mình và lấy can xăng đổ ra giữa nền nhà. Phương yêu cầu nếu anh T. không trả tiền "sẽ đốt nhà và chết cùng cháu bé". Khi thấy một số người dân trong khu vực đến can ngăn, Phương lấy can xăng đổ lên hết người mình rồi cầm bật lửa ở tay đe dọa nếu ai đến gần sẽ đốt nhà.

Nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng công an địa phương bằng mọi biện pháp nghiệp vụ khống chế, giải cứu cháu bé. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã yêu cầu đại tá Nguyễn Ngọc Quang mặc quân phục, tạo lòng tin cho đối tượng.

Lợi dụng Phương sơ hở trong lúc đại tá Nguyễn Ngọc Quang thương thuyết, lực lượng cảnh sát hình sự khống chế đối tượng này. Sau đó, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã trực tiếp lấy lời khai ban đầu đối với Phương.