Diễn biến mới về đợt rét tại miền Bắc dịp nghỉ Tết Dương lịch

Miền Bắc chuyển sang rét khô

Tho thông tin từ TTKTTVQG, ngày 29/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Đến chiều tối và đêm 29/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; Bắc Trung Bộ trời rét đậm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét.

Dự báo, ngày 30/12, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong đợt không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Dự báo chi tiết:



Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 29/12, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên đã có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to.

Dự báo, trong ngày 30/12, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn đã khiến thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ càng thêm giá rét, nhiều nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ.

Dự báo từ 30/12, mưa sẽ giảm dần tại Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, từ đêm 31/12, mưa sẽ quay trở lại khu vực Trung Trung Bộ. Từ ngày 01-08/01/2023, khu vực Trung và Nam Trung Bộ. có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Đỉnh Fansipan đã có tuyết rơi trong đợt rét vừa qua.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc cũng sẽ giảm dần từ ngày 31/12 và chuyển sang rét khô với hình thái thời tiết ban ngày trời hửng nắng, ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20-22 độ; ban đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng từ 11-14 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.

Dự báo thời tiết Tết Dương lịch (Từ ngày 31/12/2022- 2/1/2023)

Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài tối đa 3 ngày. Với thời gian nghỉ lễ dài như vậy, người dẫn sẽ có những kế hoạch vui chơi giải trí khác nhau. Vậy, thời tiết trên cả nước những ngày nghỉ Tết Dương lịch ra sao?

Khu vực Bắc Bộ

Khả năng mưa thấp, đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi cao 10-13 độ, có nơi dưới 5 độ, riêng đêm 31/12 nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi cao 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Hà Nội

Không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, riêng đêm 31/12 nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ; nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ.

Khu vực Trung Bộ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Ít khả năng có mưa, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ. Trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Có mưa, tập trung về đêm và sáng, ngày mưa gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 20-23 độ. Trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19-21 độ, phía Nam từ 22-24 độ; nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 22-24 độ, phía Nam từ 28-31 độ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Tây Nguyên: Phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ.

Nam Bộ: Phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ.

Thời tiết tại TPHCM và Nam Bộ được dự báo thuận lợi để tổ chức countdown 2023.

Lưu ý trong những ngày rét đậm, rét hại

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, trời rét đậm, rét hại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt tại các vùng núi cao,

Các chuyên gia khuyến cáo cách bảo vệ sức khỏe trong những ngày giá rét như sau:

Về ăn uống, nên ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị cay, tránh uống nước lạnh, uống đồ có cồn. Đặc biệt, không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh, giữ ấm cơ thể bằng cách mặc nhiều lớp quần áo mỏng, chống gió.

Nếu phải làm việc ngoài trời nên đội mũ che kín tai để tránh viêm tai giữa, viêm họng, viêm xoang. Buổi tối nên ngâm châm bằng nước ấm giúp lưu thông máu và làm ấm cơ thể, ngủ ngon giấc.

Đặc biệt, người dân cần đặc biệt lưu ý không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Đã có nhiều trường hợp ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín, gây tử vong.

Rét đậm, rét hại không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe mọi người mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đặc biệt là cây trồng và vật nuôi. Người dân cần giữ ấm chuồng trại cho gia súc, gia cầm...