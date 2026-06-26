Diễn biến mới nhất vụ thư trúng tuyển của Hoa hậu Bảo Ngọc: Sự thật về học bổng 15.000 USD tiếp tục NÓNG

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục dậy sóng trước nghi vấn xoay quanh tính xác thực của thư báo trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Quản trị công (MPA) chuyên ngành Khoa học và Chính sách Môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ SIPA, thuộc Columbia University, mà Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải.

Tranh cãi bắt nguồn từ việc cộng đồng mạng phát hiện một số chi tiết bất thường trong hình ảnh thư nhập học được công bố.

Trong đó, cụm từ "no tuition" bị hiển thị thành "ho tuition", đồng thời tên của Giám đốc chương trình MPA là Dr. Steven Cohen lại xuất hiện dưới dạng "Dr. Steve Cohen". Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về người ký thư khi cho rằng quy trình tuyển sinh thông thường do bộ phận tuyển sinh xác nhận thay vì giám đốc chương trình đào tạo.

Theo giải thích của nàng hậu, trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để công khai trên mạng xã hội, ê-kíp đã che một số thông tin cá nhân nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Tuy nhiên, việc xử lý hình ảnh đã dẫn đến những hiểu lầm không mong muốn. Sau khi rà soát lại, cô và đội ngũ đã cập nhật phiên bản mới rõ ràng hơn, đồng thời khẳng định nội dung cốt lõi của tài liệu vẫn được giữ nguyên.

Một diễn biến đáng chú ý của vụ việc xuất hiện vào ngày 24/6, khi báo Tuổi Trẻ Online gửi email tới Văn phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ tài chính của Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia, đề nghị xác minh tính xác thực của tài liệu được lan truyền trên mạng xã hội và được cho là thư báo trúng tuyển của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Trong phản hồi gửi qua email, đại diện SIPA cho biết đơn vị này không thể tiết lộ thông tin cá nhân của các ứng viên. Tuy nhiên, nhà trường ghi nhận những vấn đề được báo chí phản ánh và sẽ xem xét các quan ngại liên quan.

Đáng chú ý, phía SIPA không đưa ra xác nhận cũng không phủ nhận tính xác thực của tài liệu đang gây tranh cãi. Phản hồi này khiến cuộc thảo luận trên mạng xã hội tiếp tục kéo dài, với nhiều luồng ý kiến khác nhau xoay quanh bức thư trúng tuyển được công bố trước đó.

Khi câu chuyện về bức thư chưa hạ nhiệt, sự chú ý của cộng đồng mạng lại chuyển sang khoản hỗ trợ tài chính trị giá 15.000 USD mà Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết mình nhận được cùng quyết định trúng tuyển.

Theo thông tin được công bố trước đó, người đẹp được trao danh hiệu SIPA Environmental Fellow cùng khoản hỗ trợ học phí trị giá 15.000 USD.

Tuy nhiên, các thông tin giới thiệu công khai trên website của chương trình Environmental Science and Policy thuộc SIPA cho thấy phần lớn sinh viên nhập học đều nhận được các gói fellowship hoặc hỗ trợ tài chính.

Dữ liệu từ website của trường cho biết, chương trình học có mức hỗ trợ trung bình dành cho sinh viên theo học ngành này hiện vào khoảng 16.000 USD.

Điều này đồng nghĩa khoản hỗ trợ 15.000 USD mà Bảo Ngọc nhận được nằm trong nhóm chính sách hỗ trợ tài chính phổ biến của chương trình đào tạo, thay vì được xem là học bổng toàn phần hoặc một suất tài trợ đặc biệt chỉ dành cho số ít ứng viên xuất sắc.

Tối 25/6, khi các thông tin về cơ chế hỗ trợ tài chính của SIPA tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tranh luận về cách truyền đạt thông tin liên quan đến học bổng của nàng hậu một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Đến thời điểm hiện tại, những tranh cãi xung quanh hình thức trình bày thư nhập học, cách công bố thông tin cũng như bản chất của khoản hỗ trợ tài chính 15.000 USD vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận, khiến câu chuyện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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