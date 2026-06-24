Đại học Columbia phản hồi về thư trúng tuyển của hoa hậu Bảo Ngọc

Theo đó, báo Tuổi Trẻ Online đã gửi email đến Văn phòng tuyển sinh Trường Quan hệ quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia, đề nghị xác minh một tài liệu đang được công khai là thư báo trúng tuyển do trường phát hành.

Theo nội dung thư do hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc công bố, ứng viên Nguyen Bao N. Le được nhận vào chương trình thạc sĩ quản trị công (MPA) chuyên ngành khoa học và chính sách môi trường từ học kỳ mùa hè năm 2026, đồng thời được trao học bổng SIPA Environmental Fellowship trị giá 15.000 USD.

Tuổi Trẻ Online đề nghị nhà trường xác nhận liệu tài liệu này có phải là thư báo trúng tuyển chính thức do SIPA phát hành hay không; hình thức trình bày, ngôn ngữ sử dụng và phần chữ ký có phù hợp với các thư tuyển sinh chính thức của trường hay không; đồng thời làm rõ liệu tài liệu có dấu hiệu bất thường hoặc không phù hợp với quy trình tuyển sinh của SIPA.

Phản hồi vào sáng 24/6, Văn phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ tài chính SIPA cho biết: "Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của các ứng viên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ xem xét mối quan ngại mà quý báo nêu và cân nhắc vấn đề này".

Như vậy, đơn vị này không xác nhận cũng không phủ nhận tính xác thực của thư trúng tuyển.

Trước đó, ngày 19/6, hoa hậu Bảo Ngọc đăng tải thông tin được nhận vào chương trình thạc sĩ quản trị công (MPA) chuyên ngành khoa học và chính sách môi trường tại Trường Quan hệ quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia.

Sau đó, cộng đồng mạng nhận ra bức thư xuất hiện lỗi chính tả khi cụm từ “no tuition” (miễn toàn bộ học phí) bị viết nhầm thành “ho tuition”. Tên của giám đốc chương trình thạc sĩ quản trị công (MPA) là “Dr. Steven Cohen” nhưng viết thành “Dr. Steve Cohen”.

Có người còn cho rằng thông thường với thư mời nhập học do trưởng bộ phận tuyển sinh ký chứ không phải giám đốc chương trình.

Đến trưa 23/6, trên trang cá nhân chính thức, Hoa hậu Bảo Ngọc khẳng định thư trúng tuyển (hình ảnh bên dưới) là văn bản do Đại học Columbia cấp.

Theo cô, các thông tin liên quan đến trường học, chương trình đào tạo và kết quả tuyển sinh hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào so với tài liệu gốc.

Bảo Ngọc cho biết trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật đã được che lại nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Tuy nhiên, cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc từ công chúng.

Hoa hậu Bảo Ngọc cho biết cô ghi nhận các ý kiến đóng góp và nhận thấy việc xử lý, chia sẻ những thông tin này cần được thực hiện cẩn trọng hơn.

Sau khi rà soát, Bảo Ngọc và ê kíp đã cập nhật lại hình ảnh theo hướng rõ ràng, phù hợp hơn, đồng thời bảo đảm giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai.