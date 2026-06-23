Ngày 19/6, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã chia sẻ thông tin được nhận vào chương trình Thạc sĩ Quản trị công (MPA), chuyên ngành Khoa học và Chính sách môi trường tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ).

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Tuy nhiên, bức thư trúng tuyển được nàng Hậu đăng tải ban đầu sau đó trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội khi một số tài khoản chỉ ra những chi tiết được cho là bất thường trong văn bản. Trong đó, bức thư xuất hiện lỗi chính tả khi cụm từ "no tuition" (miễn toàn bộ học phí) được cho là đã bị viết nhầm thành "ho tuition". Tên của giám đốc chương trình thạc sĩ quản trị công (MPA) là "Dr. Steven Cohen" nhưng viết thành "Dr. Steve Cohen".

Sau đó, trên fanpage chính thức, Bảo Ngọc đã cập nhật lại bài đăng bằng một thư khác, trong đó xuất hiện thêm thông tin về khoản học bổng trị giá 15.000 USD.

Hoa hậu Bảo Ngọc bị soi nhiều chi tiết bất thường trong thư mời nhập học chương trình Thạc sĩ ở trường Đại học top đầu thế giới

Sau đó, cô đăng tải bức thư thay nội dung nhận học bổng toàn phần sang tài trợ 15.000 USD. (Ảnh: FBNV)

Bỏ qua những tranh cãi xoay quanh trường hợp cụ thể, câu chuyện cũng khiến không ít người tò mò: Một thư báo trúng tuyển chính thức từ các trường đại học Mỹ thường gồm những nội dung gì và đâu là những cụm từ quan trọng nhất cần chú ý?

Dòng đầu tiên quyết định tất cả: Bạn đã được nhận hay chưa?

Trong hầu hết các trường đại học tại Mỹ, phần quan trọng nhất thường xuất hiện ngay ở đoạn mở đầu. Thay vì viết trực tiếp "Bạn đã đỗ", các trường thường sử dụng những cách diễn đạt trang trọng hơn như: "I am pleased to inform you that you have been admitted..." (Tôi rất vui được thông báo rằng bạn đã được nhận vào học...) hoặc "Congratulations on your admission..." (Chúc mừng bạn đã trúng tuyển...).

Nếu nhìn thấy các từ khóa như "admitted" (được nhận học), "offered admission" (được cấp tư cách nhập học), "offered a place in the program" (được trao một suất trong chương trình học)..., gần như chắc chắn ứng viên đã được nhận chính thức.

Ngược lại, nếu thư xuất hiện những cụm như: "waitlisted" (danh sách chờ), "deferred" (hoãn xem xét), "Application remains under review" (hồ sơ vẫn đang được xem xét)... thì kết quả cuối cùng vẫn chưa được xác nhận.

Ví dụ theo hướng dẫn tuyển sinh chính thức của nhiều trường đại học, ứng viên sẽ nhận thông báo quyết định tuyển sinh thông qua cổng thông tin tuyển sinh và email từ trường.

Học bổng không nằm ở chữ "Congratulations"

Nhiều người có thói quen đọc đến đoạn "Congratulations" (Chúc mừng) là chụp màn hình đăng Facebook ngay, trong khi phần giá trị nhất đôi khi lại nằm ở trang tiếp theo.

Lấy ví dụ trường hợp của Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA) thuộc Đại học Columbia (Mỹ), sinh viên được cấp hỗ trợ tài chính thường được thông báo ngay khi có quyết định tuyển sinh. Các khoản hỗ trợ có thể xuất hiện dưới dạng Scholarship (Học bổng), Fellowship (Học bổng nghiên cứu/Học bổng toàn phần dành cho sau đại học) hoặc Assistantship (Học bổng trợ giảng/trợ lý nghiên cứu).

Trong thực tế, các trường tại Mỹ rất ít khi ghi đơn giản là: "You receive a full scholarship" (Bạn nhận được học bổng toàn phần). Thay vào đó, họ thường ghi cụ thể số tiền. Ví dụ: "You have been awarded a SIPA Fellowship of $35,000 per year" (Bạn đã được trao một suất Học bổng SIPA trị giá 35.000 USD mỗi năm) hoặc "Presidential Fellowship: $50,000 annually" (Học bổng Hiệu trưởng: 50.000USD hàng năm).

Nhiều sinh viên SIPA từng công khai kết quả tuyển sinh trên MXH cho biết thư học bổng của họ ghi rõ mức hỗ trợ như 50.000 USD/năm hoặc 70.000 USD cho toàn bộ chương trình. Đây là lý do các ứng viên đều được gọi là "có học bổng" nhưng thực tế mức hỗ trợ có thể rất khác nhau.

Ảnh chụp màn hình một Thư mời nhập học (Admission Letter) của Trường Công vụ và Quốc tế (SIPA) thuộc Đại học Columbia (Columbia University), Mỹ. (Nguồn:@Efficient-Avocado-13)

"Full tuition", "Fully funded" hay "Scholarship" khác nhau thế nào?

Đây là phần khiến nhiều người nhầm lẫn nhất khi đọc thư báo trúng tuyển.

Trường hợp 1: Scholarship

Nếu thư ghi: Scholarship Award hoặc Merit Scholarship , điều đó chỉ có nghĩa là ứng viên được trường hỗ trợ một phần chi phí học tập.

Tại SIPA, chính trường cũng cho biết phần lớn các học bổng chỉ hỗ trợ một phần tổng chi phí học tập và sinh hoạt. Ví dụ: "Scholarship: $20,000" hoặc "Tuition Scholarship: $30,000". Ứng viên vẫn phải tự chi trả phần còn lại.

Trường hợp 2: Full Tuition

Đây mới là cụm từ nhiều người săn tìm.

Nếu thư ghi: "Full Tuition Fellowship" hoặc "Full Tuition Scholarship" thì điều đó có nghĩa là ứng viên được miễn toàn bộ học phí.

Nhiều người nghĩ trường sẽ ghi "No tuition" , nhưng trên thực tế các trường đại học Mỹ ít dùng cách diễn đạt này trong thư tuyển sinh. Họ thường sử dụng: "Full Tuition Award"/ " Full Tuition Fellowship"/ " Tuition covered in full"/ " Full Tuition Scholarship"... để thể hiện việc miễn toàn bộ học phí. Tuy nhiên, người học vẫn phải tự chi trả các chi phí như nhà ở, bảo hiểm, sinh hoạt phí, vé máy bay, chi phí cá nhân,…

Trường hợp 3: Fully Funded

Đây mới là "học bổng toàn phần" theo cách hiểu phổ biến nhất.

Nếu thư xuất hiện những cụm như "Fully Funded" hoặc "Full Tuition and Living Stipend" thì trường không chỉ miễn học phí mà còn hỗ trợ thêm sinh hoạt phí.

Ví dụ: "Your tuition will be fully covered and you will receive a living stipend" . (Học phí của bạn sẽ được miễn toàn bộ và bạn sẽ nhận được trợ cấp sinh hoạt phí).

Đây là loại hỗ trợ thường gặp ở bậc tiến sĩ hơn là các chương trình thạc sĩ nghề nghiệp. Với các trường chính sách công như SIPA, hình thức hỗ trợ này tương đối hiếm và cạnh tranh rất cao.

Và một điều quan trọng là sau khi đọc phần học bổng, nhiều người thường bỏ qua đoạn cuối thư. Trong khi đây lại là phần chứa các mốc thời gian quan trọng nhất.

Các trường thường yêu cầu "Accept your offer" hoặc "Confirm your enrollment" (tức là bước xác nhận nhập học) trước một thời hạn nhất định. Ngoài ra còn có những cụm từ quen thuộc như: " Enrollment Deposit", " Tuition Deposit", " Official Transcript Required", " Visa Documentation", " Enrollment Confirmation"...

Theo quy định tuyển sinh của nhiều trường đại học, sau khi chấp nhận nhập học, sinh viên còn phải nộp bảng điểm chính thức và hoàn thiện các giấy tờ xác minh học thuật trước khi nhập học.

Không ít trường hợp quá tập trung vào niềm vui trúng tuyển mà bỏ sót các mốc thời gian này, dẫn đến việc mất quyền nhập học hoặc mất học bổng.

Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ)

Nhìn vào một lá thư, dân săn học bổng thường tìm gì đầu tiên?

Với những người có kinh nghiệm du học, họ thường không đọc chữ "Congratulations" đầu tiên. Thay vào đó, họ sẽ tìm ngay các từ khóa như "fellowship", "scholarship", "award amount", "renewable", "per year", "tuition", "stipend", "assistantship"..., bởi đây mới là những dòng quyết định ứng viên sẽ phải chi bao nhiêu tiền cho cả chương trình học.

Thậm chí trong cộng đồng ứng viên của Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA), Đại học Columbia (Mỹ), nhiều người cho biết thư học bổng được gửi dưới dạng một tài liệu hoặc thông báo riêng đi kèm thư tuyển sinh. Có trường hợp đỗ nhưng không có thư học bổng, cũng có trường hợp thư học bổng xuất hiện ngay bên dưới thư báo trúng tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh.

Tóm lại, một lá thư trúng tuyển thạc sĩ tại Mỹ thường chỉ dài một hoặc hai trang, nhưng lại chứa gần như toàn bộ thông tin quan trọng nhất của hành trình du học. Từ việc bạn có được nhận hay không, được hỗ trợ tài chính ở mức nào cho đến những điều kiện cần hoàn thành trước ngày nhập học, tất cả đều nằm trong vài dòng tiếng Anh tưởng như rất đơn giản. Với những người đang nuôi giấc mơ du học, biết cách "đọc vị" lá thư này đôi khi quan trọng không kém việc nhận được nó.