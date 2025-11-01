Diễn biến mới nhất vụ sao nữ Vbiz bị đánh đến mặt bê bết máu

Sáng 31/10, dư luận xôn xao trước đoạn livestream của diễn viên Phi Ngọc Ánh trong tình trạng hoảng loạn, gương mặt đầy máu và liên tục kêu cứu. Cho đến mới đây, nữ diễn viên tiết lộ về tình hình sức khoẻ và nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Chia sẻ với truyền thông, Phi Ngọc Ánh cho biết bác sĩ kết luận cô bị vỡ mũi, gãy răng và vùng mặt sưng phù nghiêm trọng. Nữ diễn viên hiện vẫn đang được theo dõi và điều trị. Phi Ngọc Ánh kể lý do xảy ra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bấy lâu nay giữa cô và chồng cũ.

Phi Ngọc Ánh từng ở trong đội võ thuật và đang dạy võ tự vệ. Cô cho biết hoàn toàn có thể chống trả nhưng suy nghĩ đến hậu quả thì nữ diễn viên sẽ không lường được.

Phi Ngọc Ánh bị gãy vỡ mũi, gãy răng sau khi bị tương tác vật lý

Tính đến chiều 31/10, livestream ghi lại khoảnh khắc Phi Ngọc Ánh xuất hiện với gương mặt bê bết máu, hoảng loạn kêu cứu hiện vẫn còn trên trang cá nhân của cô. Clip nhanh chóng thu hút hơn 200 nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải, trở thành tâm điểm bàn luận của dư luận.

Nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự bức xúc trước tình huống mà nữ diễn viên gặp phải. Một số ý kiến cho rằng vụ việc cần được cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Vụ việc của diễn viên Phi Ngọc Ánh đang khiến dư luận xôn xao

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, được biết đến là nữ diễn viên hành động kỳ cựu của màn ảnh Việt. Trước khi bén duyên với phim ảnh, cô từng có 17 năm làm cascadeur - diễn viên đóng thế chuyên nghiệp. Kinh nghiệm và nền tảng võ thuật giúp Phi Ngọc Ánh tự thực hiện hầu hết các cảnh đánh đấm, mạo hiểm mà không cần người thế thân, tạo nên phong cách riêng biệt trong các dự án phim hành động.

Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Hương cỏ dại, Cầu vồng đơn sắc, Vườn đời, Vật chứng mong manh, Đại gia không chồng, Vết dầu loang... Bên cạnh diễn xuất, Phi Ngọc Ánh còn sáng lập một câu lạc bộ phi lợi nhuận chuyên dạy tự vệ cho phụ nữ và trẻ em, hoạt động sôi nổi từ năm 2018 đến 2020 trước khi tạm dừng do dịch bệnh.

Cô từng gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay phim, phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng và mất hơn một năm để hồi phục. Dù vai trái chỉ còn vận động được 80%, nữ diễn viên vẫn trở lại phim trường với tinh thần kiên cường. Năm 2022, Phi Ngọc Ánh từng phải đối diện với bệnh ung thư tuyến giáp. Thời điểm đó, cô chọn im lặng điều trị, giấu gia đình để không khiến người thân lo lắng. Sau khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng, cô dần lấy lại tinh thần, trở lại công việc và duy trì lối sống tích cực.