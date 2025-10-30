Gần đây, Minh Trang và Song Luân liên tục khiến mạng xã hội náo loạn khi cùng nhau xuất hiện trong loạt clip cực đáng yêu. Cả hai thoải mái tương tác, trêu chọc nhau thân thiết như một cặp đôi thực thụ, khiến khán giả không khỏi tò mò liệu họ có đang chuẩn bị tái hợp lần 3 trên màn ảnh. Sau bốn năm kể từ bộ phim đầu tiên khiến tin đồn hẹn hò nổ ra, những bình luận đẩy thuyền cho Minh Trang - Song Luân lại xuất hiện dày đặc, cho thấy sức hút của cặp đôi này vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Minh Trang - Song Luân bất ngờ đăng tải loạt clip đáng yêu

Khán giả cho rằng đây là ánh mắt của kẻ si tình

Minh Trang và Song Luân từng nhiều lần bị khán giả réo tên vì nghi vấn phim giả tình thật, đặc biệt sau khi họ liên tục nên duyên trong hai bộ phim Cây Táo Nở Hoa và Yêu Trước Ngày Cưới. Nếu ở Cây Táo Nở Hoa, cả hai đã từng khiến người xem thích thú với loạt khoảnh khắc ngọt ngào dù chỉ là tuyến phụ, thì sang Yêu Trước Ngày Cưới, phản ứng hóa học của họ lại càng bùng nổ. Cặp đôi vào vai Nhật Phương và Huy Hoàng - cặp đôi có mối quan hệ oan trái nhưng khán giả lại không thể trách mắng vì tương tác giữa hai người quá ngọt ngào.

Cách tương tác thoải mái, gần gũi, cộng thêm việc Song Luân gọi bạn diễn bằng những cái tên thân mật như “bé”, khiến khán giả càng tin rằng mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Dù cả hai đều phủ nhận chuyện hẹn hò, song sau hai lần đóng cặp liên tiếp, chemistry giữa Minh Trang và Song Luân vẫn được nhận xét là quá thật, thật đến mức khiến người xem khó mà tin rằng họ chỉ đang diễn.

Tương tác quá thật của hai người sau 2 dự án

Minh Trang hiện được biết đến là một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo top đầu màn ảnh Việt. Gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng và nụ cười ngọt ngào giúp cô thường được ví như Baifern hay Lưu Diệc Phi bản Việt. Tuy nhiên, xét về diễn xuất, Minh Trang vẫn chưa thật sự bứt phá. Ngoài hai bộ phim Cây Táo Nở Hoa và Yêu Trước Ngày Cưới, cô chưa có thêm vai diễn nổi bật nào khác, khiến khán giả mong đợi một cú chuyển mình rõ rệt trong thời gian tới.

Về phía Song Luân, anh hoạt động song song ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Nếu ở vai trò ca sĩ, Song Luân sở hữu giọng hát trầm ấm và ngoại hình cuốn hút, thì với phim ảnh, anh đang dần khẳng định vị thế riêng. Sau cú hit phòng vé trăm tỷ Nhà Bà Nữ và màn thể hiện ấn tượng trong Anh Trai Say Hi, Song Luân được đánh giá ngày càng trưởng thành, linh hoạt trong mọi vai trò.