Liên quan đến sự việc người phụ nữ dắt 2 con nhỏ đi bộ giữa trời nắng nóng gây xôn xao dư luận những ngày qua, theo báo Dân trí, chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cho hay chính quyền xã Sen Ngư phối hợp với công an và người dân đã tiếp cận, hỗ trợ 3 mẹ con.

Sau khi được vận động và hỗ trợ kinh phí là 5 triệu đồng, đầu giờ chiều 3/6, người phụ nữ đã đồng ý cùng 2 con nhỏ lên taxi, trở về quê tại một tỉnh phía Bắc.

Người mẹ đã đồng ý lên taxi trở về quê. (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh, clip ghi lại cảnh một phụ nữ địu theo một cháu bé trên người, đẩy một bé khác trong xe đẩy rồi đi bộ giữa trời nắng nóng. Được biết, 3 mẹ con đã đi bộ dọc quốc lộ 1A, qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rồi đến Quảng Trị và có ý định đi vào tỉnh An Giang.

Trên đường đi, nhiều người dân bày tỏ giúp đỡ nhưng chị này kiên quyết từ chối. Hôm 27/5, khi 3 mẹ con đi qua xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền xã cũng tiếp cận và hỗ trợ song người phụ nữ khá dè dặt, không hợp tác.

Hình ảnh 3 mẹ con đi bộ dưới trời nắng gay gắt ở Hà Tĩnh.

Thông tin trên báo VietNamNet cho hay, danh tính người phụ nữ là chị Chu T.D. (trú phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Hai đứa trẻ đi cùng chị D. gồm một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.

Cũng theo thông tin từ chính quyền phường Ngô Quyền, chị D. từng sinh sống tại địa phương song hiện không còn người thân ở đó nữa.