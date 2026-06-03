Sở Y tế tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường trong tỉnh về việc theo dõi, giám sát trẻ em có nguy cơ.

Theo đó, Sở Y tế Quảng Trị nhận được thông tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các kênh thông tin việc một người mẹ bế theo 1 trẻ khoảng 6 tháng tuổi và 1 bé gái khoảng 3 tuổi đi bộ từ Hải Phòng vào miền Trung và dự định đi bộ tới An Giang.

Hiện tại thời tiết nắng nóng gay gắt, mẹ và các trẻ đang đi ở dọc đường Quốc lộ 1 ngang qua các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Trị đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng.

Để đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của các trẻ, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn Hoá - Xã hội, Trạm Y tế xã, Công an xã thực hiện theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của người mẹ và các cháu khi đi ngang địa phận do địa phương quản lý.

Kịp thời tiếp cận và hỗ trợ trẻ các dịch vụ thiết yếu như bố trí chỗ nghỉ, các nhu yếu phẩm, thực phẩm đảm bảo trẻ được an toàn, được chăm sóc phù hợp nhất.

Trường hợp cấp thiết liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị (Số điện thoại đường dây nóng 18009293) để tiếp nhận và đưa các trẻ vào trung tâm bảo vệ khẩn cấp.

Trong trường hợp trẻ có biểu hiện liên quan đến sức khoẻ cần đưa trẻ vào các cơ sở y tế gần nhất để hỗ trợ y tế.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội trẻ em (Sở Y tế tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đơn vị liên quan đang theo dõi chặt chẽ tình hình 3 mẹ con đi bộ xuyên nắng nóng 40 độ C ở miền Trung.

Trong trường hợp xuất hiện liên quan về sức khỏe của 3 mẹ con, đặc biệt là 2 cháu nhỏ, lực lượng chức năng sẽ lập tức hỗ trợ. Hiện tại, cả 3 mẹ con sức khỏe bình thường và người mẹ vẫn chăm sóc con nên rất khó để can thiệp.

Cũng theo lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội trẻ em (Sở Y tế Quảng Trị), trước đó, sau khi nắm bắt thông tin lộ trình đến địa phận xã Quảng Trạch (Quảng Trị), Trung tâm công tác xã hội Bắc Quảng Trị liên hệ với chính quyền địa phương tiếp cận và hỗ trợ nhưng người mẹ kiên quyết từ chối.

Người mẹ đẩy xe nôi mang theo 2 con nhỏ xuyên miền Trung dưới nắng nóng 40 độ C đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng

“ Khi chính quyền xã Quảng Trạch tiếp cận để hỗ trợ như nước uống, thức ăn và cả tiền mặt nhưng người mẹ kiên quyết không nhận. Người mẹ này nói bản thân và hai con đều khoẻ mạnh nên không nhận sự hỗ trợ. Khi xã trao đổi với người mẹ này thì không phát hiện người này có biểu hiện gì bất thường về tâm lý... ”, lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội trẻ em, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị nói.

Những ngày qua, hình ảnh một người phụ nữ địu một em bé trước ngực, đẩy xe nôi chở thêm một em nhỏ khác trên Quốc lộ 1A xuyên qua Nghệ An, Hà Tĩnh rồi vào đến Quảng Trị thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Theo tìm hiểu, người mẹ nói trên là chị C.T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và hai con nhỏ đi cùng là một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi.

Nhiều người dân cho biết, chứng kiến ba mẹ con lầm lũi bước đi giữa nền nhiệt trên 40 độ C. Dù được đề nghị hỗ trợ nước uống, chỗ nghỉ hoặc phương tiện di chuyển, người phụ nữ thường từ chối.

Người mẹ dừng lại nghỉ ngơi ở một sân nhà dọc quốc lộ 1A thuộc xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) chiều 1/6 và từ chối nhiều sự giúp đỡ của người dân cũng như lực lượng chức năng.

Một người dân trực tiếp gặp 3 mẹ con ở trên tuyến đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết, bản thân nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ nhưng không được chấp nhận. Điều khiến nhiều người lo lắng không phải là sức khỏe của người mẹ, bởi theo những người tiếp xúc, chị vẫn đi lại nhanh nhẹn và khá khỏe mạnh, mà chính là tình trạng của hai đứa trẻ.

Một cháu được đặt trong xe đẩy, cháu còn lại được địu trước ngực. Do được che chắn kín nên không ai biết rõ tình trạng sức khỏe thực tế của các bé. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài nhiều ngày, câu hỏi về mức độ an toàn của hai đứa trẻ ngày càng trở nên cấp thiết.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần sớm can thiệp. “Cần phải có biện pháp can thiệp đối với người mẹ mang theo hai con nhỏ đi bộ dưới cái nắng 40 độ C. Đây có thể là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em ”, một tài khoản nêu quan điểm.